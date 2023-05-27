التعليم تحدد شروط ومواعيد التقدم للمدارس الرياضية العام الدراسي المقبل

أوضحت مقدمة برنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي ام سي” الفضائية، أن وزارة التربية والتعليم أعلنت قبول دفعة جديدة من الطلبة الناجحين في الصف السادس الابتدائي للالتحاق بالمدارس الإعدادية والثانوية الرياضية بنين وبنات على مستوى الجمهورية، طبقا لشروط الوزارة بالقرار الوزاري رقم 219 لسنة 2018.

وقالت إن الوزراة أوضحت أن سحب ملفات التقدم سيبدأ من 15 يونيو المقبل حتى 13 يوليو من عام 2023، وستنتهي الاختبارات التقدم في 21 أغسطس المقبل، كما أعلنت الوزارة عن احتياجها لمدربين جدد متخصصين في الشعب المدرجة لكل مدرسة رياضية للعام الدراسي المقبل طبقا للقرار الوزاري 219.

وأضافت الوزارة أن التقدم متاح في المدارس الرياضية في محافظات القاهرة والإسكندرية والمنوفية والشرقية وبني سويف والمنيا وأسيوط والفيوم بنين وبنات والجيزة والقليوبية والأقصر وأسوان للبنين فقط.