الأرصاد: درجة الحرارة ستعود غدا الأحد لمعدلها الطبيعي

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه سيسود اليوم، السبت، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، وأجواء حارة على السواحل الشمالية نهارا، بينما تسود أجواء معتدلة ليلا.

وأضافت “غانم”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية.

وأوضحت أن درجة الحرارة ستعود غدا، الأحد، لمعدلها الطبيعي، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 32 درجة، وتستمر على نفس المعدل حتى نهاية الأسبوع.

وتابعت: “اليوم نشهد مزيدا من الارتفاعات في درجات الحرارة، حيث اليوم هو ذروة ارتفاع درجة الحرارة، وتصل درجة الحرارة العظمى إلى 36 درجة”.

ونوهت إلى أنه يسود اليوم طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، وأجواء حارة على السواحل الشمالية نهارا، بينما تسود أجواء معتدلة ليلا.