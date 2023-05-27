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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تمهيدا لعرضها على الرئيس.. الحوار الوطني يجتمع اليوم لإقرار صياغة مقترحات الجلسات

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه سيقرر في اجتماعه اليوم السبت 27 مايو، تشكيل لجان لصياغة المقترحات الناتجه عن جلساته العامة، التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين، استعدادا لرفعها بصورتها النهائية للرئيس السيسي.

صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن مجلس أمناء الحوار قد أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة، ويبدا يوم الأحد الموافق 4 يونيو.

وأوضح المنسق العام ، أن الحوار يستلزم أن تتم صياغة الخلاصات والمقترحات الناتجة عن جلساته العامة، لكي تعرض على مجلس الأمناء لمناقشتها وإقرارها بصورتها النهائية لرفعها لرئيس الجمهورية، وهو ما يتطلب بدوره عقد عدد من الاجتماعات المصغرة المتخصصة تعبر عن كل الاتجاهات بعد كل عدة جلسات عامة، لأنه من المستحيل عقدها في نفس أسابيع جلسات اللجان.

وأشار المنسق العام، أن هذه اللجان التي سيتم تشكيلها لصياغة المقترحات، سوف تبدأ عملها خلال الأسبوع القادم بعد اجتماع المجلس.

وأعلن المنسق العام ، أن جدول أعمال الحوار الوطني للأسبوع الثالث سيكون على النحو التالي:

الأحد 4 يونيو، المحور السياسي:
= تعزيز العمل الأهلي (2 جلسة متتالية)
= قانون حرية تداول المعلومات (1 جلسة)
= عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين (1 جلسة)

الثلاثاء 6 يونيو، المحور الاقتصادي:
= أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة (2 جلسة متتالية)
= الزراعة والأمن الغذائي (2 جلسة متتالية)

الخميس 8 يونيو، المحور المجتمعي:
= لجنة الصحة (2 جلسة متتالية)
= لجنة الشباب (2 جلسة متتالية)

وأوضح المنسق العام أن الجلسات ستكون في مواعيدها المعتادة، بدءا من الساعة 11 صباحا، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

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