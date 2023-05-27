القاهرة الإخبارية: حاملة طائرات صينية تُبحر عبر مضيق تايوان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزارة الدفاع التايوانية أعلنت بأن حاملة الطائرات الصينية «شاندونج» أبحرت عبر مضيق تايوان، اليوم السبت، ترافقها سفينتان أخريان، وذلك في أحدث تصعيد للتوترات العسكرية بشأن الجزيرة، التي تقول بكين إنها جزء من أراضيها، كما أن الصين تواصل الأنشطة العسكرية، على نطاق محدود حول تايوان.

وأوضحت وزارة الدفاع التايوانية، بأن « شاندونج» التي دخلت الخدمة في 2019، أبحرت باتجاه الشمال عبر المضيق قرب منتصف اليوم، والتزمت بالجانب الصيني من خط المنتصف، الذي يعد حاجزًا غير رسمي بين الطرفين، لكن الجيش التايواني راقب عن كثب السفن الصينية و ردّ بالشكل المناسب.

ولم ترد وزارة الدفاع الصينية، على اتصالات هاتفية لطلب التعليق، ولم تذكر القوات المسلحة الصينية عملية الإبحار على قنواتها الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي، فيما شاركت «شاندونج» في التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان الشهر الماضي، وعملت في غرب المحيط الهادئ.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية اليوم أيضًا إن ثماني طائرات مقاتلة صينية عبرت خط المنتصف بالمضيق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أمر تفعله الطائرات الحربية الصينية بصورة دورية منذ المناورات الحربية في أغسطس الماضي.