يرغب السفر للخليج.. وكيل أيمن أشرف ينفي مفاوضاته مع الزمالك

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، تصريحات وكيل اللاعب أيمن أشرف، حول مصيره مع النادي الأهلي.

وقال حازم فتوح وكيل ايمن اشرف: “من الناحية الفنية أو كقرار مدرب بمشاركة لاعب من عدمه لا دخل لي أو تعقيب وأيمن أشرف تحت أمر الأهلي وجاهز وتحت أمر المدرب، أعمل معه على بعض الملفات من الخليج وإن شاء الله قريبًا جدًا الرؤية ستُحسم، هو يريد تسويقه في دولتين إذا لم يكن هناك نصيب في التجديد للأهلي، ولا يوجد مفاوضات بين الزمالك واللاعب”.

من جانب آخر، علق أيمن أشرف، لاعب النادي الأهلي، على قرار استبعاده من قائمة الفريق قبل مواجهة طلائع الجيش أمس، الجمعة، في اللقاء المؤجل من الجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز.

وكتب أيمن أشرف عبر حسابه على “فيسبوك”: "ولربما ينتظرك شيء أحسن إليك مما فقدت".