رقص رنا رئيس.. أبرز اللقطات من حفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

ظهر الفنان كريم عبد العزيز، في حفل زفاف ابن الفنان ماجد الكدواني «يوسف» وهو يعبر عن فرحته بشكل لافت، خلال حفل الزفاف الذي أقيم ليلة أمس الجمعة 26 مايو.

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وظهر كريم عبد العزيز، بجوار صديقه ماجد الكدواني، وهو يمسك الدوف، ويضرب عليه على أغاني المطرب الشعبي محمود الليثي، ابتهاجًا واحتفالًا بفرحة يوسف ماجد الكدواني.

استكمل الفنان ماجد الكدواني، حفل زفاف ابنه يوسف على المهندسة كارلا منصور، في أحد فنادق القاهرة، بعد أن تم الزفاف في أحد الكنائس بعد عصر أمس الجمعة 26 مايو.

وشارك الفنان ماجد الكدواني فرحته كل من الفنانة ريهام عبد الغفور والفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان والفنانة رنا رئيس .