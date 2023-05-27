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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعليق قوي لـ نجيب ساويرس على افتتاح مسجد شنودة

صدى البلد

علق نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري على افتتاح مسجد شنودة بقرية في البحيرة، عبر حسابه على تويتر.

وكتب في تغريدة: “‏لا محتاجين كنايس و لا جوامع تاني.. محتاجين مستشفيات ومدارس أحسن”.

 وقال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن مسجد شنودة بالبحيرة ضمن 19 مسجدا تفتتحها وزارة الأوقاف الأسبوع الجاري.

وأضاف أبو عمر، عبر فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ضمن الـ19 مسجدا، يوجد 3 مساجد تفتتح في محافظة البحيرة؛ منها مسجد عزبة شنودة، والعزبة اسمها كده، ويعيش بها مسلمون ومسيحيون وعلاقتهم جيدة للغاية، وكلمة عزبة سقطت من لوحة المسجد فأصبح اسمه مسجد شنودة، وبعد التواصل مع أهل العزبة أصروا على أن يبقى المسجد باسم العزبة للعلاقات الطيبة بينهم.

تغيير اسم مسجد شنودة بالبحيرة

وتابع: بعد ذلك، تم التواصل مع أهل القرية وتغيير اسم المسجد إلى عباد الرحمن، ونتمنى عند تداول الكلام بين الناس، توضيح هذا الأمر حتى لا نثير الفتن، والمفروض نتحرى الدقة عند سماع أي خبر وأي كلمة نكتبها.

 

محافظة البحيرة نجيب ساويرس وزارة الأوقاف نجيب ساويرس رجل الأعمال مسجد شنودة

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