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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تحذير عاجل| تجنب استخدام غسالات الأطباق لهذا السبب

غسالة الأطباق
غسالة الأطباق

تعد غسالة الأطباق وسيلة مريحة للغاية لتوفير الوقت والجهد لربات البيوت ومع ذلك ، يواصل البعض غسل الأطباق باليد ، لأنهم يعتقدون أن الغسيل في غسالة الصحون يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة الإنسان، ونرصد لكم الاضرار التي يمكن ان تسببها غسالات الاطباق وفقا لموقع Food today

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كشفت الدراسة أجراها باحثون في المعهد السويسري لأبحاث الحساسية والربو (SIAF) عن التأثير الخطير  لعنصر من عناصر منظفات غسل الصحون،  وقالت انه يمكن أن يؤدي إلى العديد من الأمراض المزمنة.

ووجدت الدراسة أن العديد من الأجهزة لا تحتوي على دورة شطف إضافية لإزالة بقايا مساعد الشطف، التي يمكن أن تترك مواد سامة على الأطباق، إذ تجف في مكانها بعد ذلك، وعند إعادة استخدام هذه الأواني يمكن للمخلفات الكيميائية المجففة أن تدخل بسهولة إلى الجهاز الهضمي وتتسبب في حدوث العديد من الأمراض.

وأشارت نتائج الدراسة، الى أن العديد من غسالات الصحون تحتوي على بكتيريا ضارة اسمها "الإسشريشيا"، التي تغطي سلالات مثل بكتيريا الإشريكية القولونية التي تسبب التسمم الغذائي وتهدد حياة البشر ، وتحتوي أيضا  علي بكتريا "بسيودوموناس"، والتي يمكن أن تسبب التهابات في الصدر، وبكتريا الأسينتوباكتر، والتي ترتبط بالتهابات المسالك البولية والجلد والبطين داخل القلب، والتي يمكن أن تكون قاتلة.

وقالت الدراسة ان استخدامها في المطاعم يرجع إلى أن السرعة من الأمور الجوهرية في المطاعم، مما يعني أنه يجب تنظيف أدوات المائدة والأواني بأسرع ما يمكن حتى يمكن استخدامها لمزيد من الزبائن، ومن ثم تعمل غسالات الأطباق بها على دورتين مدة كل منهما 60 ثانية، إحداهما لتوزيع الماء الساخن والمنظف والثانية توزيع الماء ومساعد الشطف."

وتحتوي غسالات الأطباق الموجودة في المطاعم على دورات قصيرة، بحيث تترك بقايا الصابون على الأطباق، لذلك يصبح زبائن المطاعم أكثر عرضة للإصابة بالحساسية والالتهابات والاكتئاب.

أضرار غسالة الصحون التي يُمكن أن تُسببها، ومنها ما يلي:

⁃ إذا كان الحِمل كبيرًا داخل غسالة الأطباق فإن الأطباق لن تكون نظيفة بالشكل المطلوب.

 يُمكن أن يؤدي استخدام غسالة الأطباق إلى ارتفاع القيمة المالية في فواتير الكهرباء.

⁃ تتعرض بعض الأواني والأطباق داخل غسالة الصحون إلى التلف.

- عند وضع الأطباق في غسالة الصحون ولا تزال بقايا الطعام عالقة بها؛ فإنها ستتعرض إلى مشاكل في التشغيل، لذا لا بد من إزالة بقايا الطعام عن الصحون قبل إدخالها إلى غسالة الأطباق.

⁃ إذا لم تُرتب الأطباق والأواني داخل غسالة الصحون بشكل صحيح؛ فإن بخاخ الماء يُمكن أن يُحجب عن بعض الأواني، مما يؤدي إلى الحصول على أطباق متسخة.

⁃ يمكن أن تستنزف غسالة الصحون الموارد في حال الاستمرار بتشغيلها قبل امتلائها، لذا يُفضل الانتظار لامتلائها بالأطباق،ثم تشغيلها لتوفير الماء ومواد التنظيف.

⁃ تحتاج غسالة الصحون إلى الصيانة الدورية الذاتية بتشغيلها فارغة بإضافة الصودا والخل.

⁃ في حال عدم اتباع الارشادات وطريقة الاستخدام لمواد التنظيف، يُمكن أن تبقى مواد التنظيف عالقة على الأطباق.

الاطباق غسالة الأطباق

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