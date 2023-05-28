أفراح الوسط الفني| يوسف ماجد الكدواني يرقص مع أمه بحفل زفافه.. ,ليلة أسطورية لـ ابنة حميد الشاعري

لم يكن يوسف ابن الفنان ماجد الكدواني، هو أول من دخل القفص الذهبي في الفترة الأخيرة، حيث شهد الوسط الفني فى الفترة الأخيرة وعلى مدار أشهر قليلة العديد من حالات الزواج.

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري ، في التقرير التالي أبرز حالات الزواج في الوسط الفني الأخيرة.

يوسف ماجد الكدواني

احتفل الفنان ماجد الكدواني، بـ زفاف ابنه يوسف على المهندسة كارلا منصور، في أحد فنادق القاهرة، بعد أن تم الزفاف في أحد الكنائس بعد عصر أمس، الجمعة 26 مايو.

وشارك الفنان ماجد الكدواني فرحته كل من الفنانة ريهام عبد الغفور والفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان والفنانة رنا رئيس.

ظهر الفنان كريم عبد العزيز، في حفل زفاف ابن الفنان ماجد الكدواني «يوسف» وهو يعبر عن فرحته بشكل لافت، فظهر كريم عبد العزيز، بجوار صديقه ماجد الكدواني، وهو يمسك الدوف، ويضرب عليه على أغاني المطرب الشعبي محمود الليثي، ابتهاجًا واحتفالًا بفرحة يوسف ماجد الكدواني.

حرصت ساندرا، ابنة الفنان ماجد الكدواني، على الغناء في حفل زفاف شقيقها يوسف، على المهندسة كارلا منصور، الذي أقيم ليلة أمس الجمعة 26 مايو، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وظهرت ساندرا ماجد الكدواني، في حفل زفاف شقيقها يوسف، مع صديقة لها، وهما يؤديان أغنية باللغة الإنجليزية، في مقطع فيديو لم تتجاوز مدته ثواني معدودة.

وظهر الفنان الشاب يوسف ماجد الكدواني، في لقطة حب عفوية، بينه وبين والدته، خلال حفل زفاف الأول على المهندسة كارلا منصور بأحد فنادق القاهرة.

وحرص يوسف ماجد الكدواني، على الرقص مع والدته بطريقة رومانسية، طغت عليها مشاعر الحب بين الأم وابنها في حفل الزفاف، بينما أحاطهما الحاضرون وتفاعلوا معهما بالتصفيق والرقص.

ابنه المخرج شريف عرفة

احتفل المخرج شريف عرفة بحفل زفاف ابنته فاطيمة، وأحيا حفل الزفاف النجم مصطفى قمر، وذلك وسط حضور العديد من نجوم الفن والمشاهير، وتبادل المخرج شريف عرفة ومصطفى قمر وصلات الرقص.



وتألق مصطفى قمر في الحفل بغناء العديد من أشهر أغانيه وقد صعد إلى مسرح الحفل على أغنية "جت تصالحني" ثم قدم العديد من أشهر أغانيه ومنها "السود عيونه" و"حبيب حياتي" و"الليلة دوب" و"منايا" و "لسه حبايب" و"سكة العاشقين" وغيرها العديد وسط أجواء من الفرح والبهجة بين الحضور والعديد من نجوم الفن والمشاهير .

ابنة شقيقة مي كساب

كما نشرت الفنانة مي كساب، صورة لها عبر “ستوري” حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، ظهرت فيها من حفل زفاف ابنة شقيقتها.

وعلقت مي كساب، على صورتها مع ابنة شقيقتها، قائلة: «أنا خالة العروسة القمر دي.. مبروك يا روح قلبي.. ربنا يسعد قلبك».

ابنة حميد الشاعري

واحتفل الفنان حميد الشاعري بزفاف ابنته نبيلة ، وسط حضور من أهل الفن ، والذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وحضر الحفل عدد كبير من الفنانين الذين جاءوا لتهنئة الفنان حميد الشاعري ، ومنهم يسرا وليلي علوي و جومانا مراد وإيناس الدغيدي ، بالإضافة الى أهل الطرب وجيل “ الشاعري ” من المطربين ، مثل النجم عمرو دياب ، والذى احيا الحفل ، وإيهاب توفيق ومحمد حماقي ومني الشاذلي .

وحرص حميد الشاعري على اصطحاب ابنته في حفل زفافها، وتقديمها للعريس، وقام بالرقص معها، وغنى لها «يا فرحة عمري».

وظهرت ابنة حميد الشاعري بفستان أسطوري طويل ومنفوش بشكل كبير باللون الأبيض، وبأكمام طويلة ومفتوحة، ومرصع الفستان بالكريستالات بالكامل.

ظهرت ابنة الفنان حميد الشاعري، في مقطع فيديو عبر إنستجرام، في حفل زفافها، وهي تحمل هدية مكتوب عليها «بابا» دون أن تكشف عما تحتويه الهدية.

حسن شاكوش

وقبل خلافاته الأخيرة مع زوجته، احتفل المطرب حسن شاكوش بزفافه ليلة الجمعة 10 مارس، بأحد الفنادق الكبرى في وسط القاهرة، على ريم طارق، من خارج الوسط الفني، والذي أحياه النجم تامر حسني، وشهد حضور عدد كبير من الوسط الفني.

وقال الفنان حسن شاكوش أن إحياء النجم تامر حسني لفرحه كان أحد أمنيات حياته لأنه يحبه من بدايته و يعتبره مثل أعلى لكل نجوم الجيل الحالي وان محبة تامر حسني في قلوب جميع أطياف الشعب المصري، و كان مطلب أساسي من والدته و اسرته واسرة العروسة و جميع الحاضرين ان الفنان تامر حسني يحيى الفرح.

حرص المطرب حسن شاكوش، على الغناء في حفل زفافه على ريم طارق.

وظهر حسن شاكوش، خلال حفل زفافه، وهو يغني وسط 10 راقصات، أغنية «حبيبتي افتحي شباكك» في ظل تفاعل الجمهور مع الأغنية والرقص معهم.

وظهرت ريم طارق - عروس المطرب حسن شاكوش - خلال الفيديوهات التحضيرية لحفل زفافها.

وظهرت عروس حسن شاكوش، في إحدى الصور، تدخل غرفة الفندق الذي يقام فيه إحدى فقرات حفل الزفاف، قبل أن تقوم بوضع الماكياج.

وفي صور أخرى، ظهرت عروس حسن شاكوش وهي ترتدي الروب الأبيض، وتقوم الماكييرة بوضع مساحيق الماكياج على وجهها، بينما ظهرت في صور أخرى وهي تنظر للمرآة بعد الإنتهاء من وضع الماكياج.

ووصلت تكلفة حفل زفاف حسن شاكوش 4 ملايين جنيه، قبل أقل من شهرين من وقوع الشجار والخلافات بينهما.

أحمد عصام

وفي شهر فبراير الماضي، احتفل نجم الفايرووركس أحمد عصام بزفافه، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

وأحيا الفنان تامر حسني، حفل زفاف الفنان أحمد عصام، وحرص «تامر» على الغناء للعروسين، وأشعل حماس الحضور في حفل الزفاف.

أقام الداعية الإسلامي مصطفى حسني، إشهار عقد قران الفنان أحمد عصام، الذي أقيم مساء اليوم الجمعة 3 فبراير، بأحد الفنادق الكبرى، وشهد حضور عدد كبير من النجوم على رأسهم الكينج محمد منير، والفنان تامر حسني.

المخرج المسرحي تامر كرم

احتفل المخرج المسرحي تامر كرم، أمس الجمعة 16 ديسمبر، بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

وشهد عقد قران تامر كرم، حضور عدد كبير من نجوم الفن من بينهم: هاني رمزي، رانيا فريد شوقي، إيهاب فهمي، مصطفى خاطر، أحمد فؤاد سليم، وآخرون.

حسين الجسمي

في 13 ديسمبر 2022، احتفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي، بعقد قرانه وهو الأمر الذى أثار العديد من التساؤلات حول هوية زوجته الجديدة خاصة إنه لم يعلن عنها من قبل.

و قرر حسين الجسمي، الاحتفال بعقد قرانه وسط عدد من قادة الإمارات بحضور الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات، ولم تظهر زوجته فى الصور أو الفيديو الذى نشره ميار عباس مدير أعمال الفنان الإماراتي.

كما لم يصرح ميار عباس مدير أعمال حسين الجسمي، بأى تفاصيل خاصة بالزوجة الجديدة أو جنسيتها، ومن المعروف في السابق أن حسين الجسمي كان متزوجًا من مغربية اسمها حسناء وتعيش معه في الإمارات وقد أعلن عن زواجهما في 2013.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وفي شهر نوفمبر 2022، أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن عقد قرانها مجددا على حسام حبيب عقب خروجها من المستشفى، لتعود له بعد انفصالهما.

وأكدت شيرين عبد الوهاب خلال حديثها مع الإعلامي عمرو أديب على حبها الشديد لحسام حبيب، لذلك قررت العودة له قائلا: كنا متفقين أنا وحسام نكتب كتابنا يوم السبت بس هو فاجئني أمس وقالى هنكتب كتابنا النهاردة وبالفعل كتبنا الكتاب.

سالي عبد السلام

في شهر أكتوبر 2022، احتفلت الإعلامية سالي عبد السلام بحفل زفافها وسط حضور مجموعة كبيرة من النجوم، ونرصد أبرز لقطات الحفل.

قام الشيخ خالد الجندي، بعقد قران الإعلامية سالي عبد السلام على شاب من خارج الوسط الفني.

وظهرت الإعلامية سالي عبد السلام في صورة مؤثرة برفقه والدها بعد عقد قرانها، وقامت باحتضان والدها الذي لم يتماسك نفسه وبكى فرحا بها.

وحرص الكينج محمد منير على التواجد والتف حوله عدد من محبيه الذين التقطوا معه الصور التذكارية فور وصوله.

جيلان علاء وعز شهوان

في منتصف شهر أكتوبر 2022، أحيا الفنان مصطفى قمر، حفل زفاف الفنانة جيلان علاء والموزع الموسيقي عز شهوان، الذي أقيم في القاهرة الجديدة.

وقدم مصطفى قمر، عددا من أشهر أغانيه في حفل زفاف جيلان علاء وعز شهوان، ومن بين هذه الأغاني، أغنية الليلة دوب، وأغنية السود عيونه، التي تفاعل معها الحضور.

نشر الفنان الشاب عمرو وهبة، صورة له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيها من حفل زفاف الفنانة الشابة جيلان علاء، على الموزع الموسيقي عز شهوان، الذي أقيم في أحد فنادق القاهرة.

وعلق عمرو وهبة على صورة زفاف جيلان علاء وعز شهوان، قائلا: «چيچى اختى وصديقتى وعشره العمر بتتجوز عز حبيبى الله يكون فى عونه».

إلهام عبد البديع

احتفلت الفنانة إلهام عبد البديع، بزفافها، مساء ليلة الإثنين 31 أكتوبر 2022، على الملحن وليد سامي، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ارتدت إلهام عبد البديع، فستان الزفاف الأبيض المطرز والذى خطف الأنظار إليها خاصة أنه مليء بالتفاصيل التى أظهرت جمالها.