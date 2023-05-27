لوك كلاسيك أحمر.. منة شلبي تتألق بإطلالة مميزة

شاركت الفنانة منة شلبي، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتألقت منة شلبي بإطلالة كلاسيك ببدلة باللون الأحمر، وتسريحة شعرها الذهبي الويفي، مع لوك ميك اب ساحر وأحمر شفاه.

من جانب آخر، ناشدت الفنانة منة شلبي القائمين على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تكريم الفنان القديرة عبلة كامل، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التغريدات العالمي “تويتر”.

وقالت منة شلبي: "سؤال.. السادة القائمين على مهرجان القاهرة العريق، ‏ألم يأت الوقت لتكريم الأستاذة العظيمة عبلة كامل؟ ‏وحتى لو مش عاوزة تظهر إحنا ممتنين لمشوار عظيم وموهبة كبيرة ‏مفيش منها اتنين، أرجو قبول سؤالي وتكريم الأسطورة العظيمة صاحبة الألف وجه وكل المشاعر ‏ربنا يطول في عمرها".