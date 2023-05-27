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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عرض مغري من بيراميدز لخطف إمام عاشور .. تفاصيل

صدى البلد

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن مفاجاه بشأن وجهة أمام عاشور نجم الزمالك السابق وميتلاند الدنماركي الحالي . 

وأكد عمر ربيع ياسين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك " أن اللاعب ابلغ إدارة الزمالك بعدم رغبته في استكمال مسيره الاحتراف ورغبته في العودة للزمالك ولكن المقابل المادي يقف عائق أمام عودته للزمالك 

 

وأضاف أن بيراميدز تقدم بعرض رسمي لإمام عاشور لضمه حيث وعده بمضاعفه اأ راتب مقدم له من اي نادي آخر “ الأهلي المصري ” 

 

وتابع أن اللاعب حاليا يحسم أمره مع وكيل أعماله وخلال أسابيع سيتم حسم الأمر و تحديد الفريق الجديد للاعب 

 

وكان الأهلي يسعى لضم أمام عاشور خلال الفترة الحالية 

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