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رئيس التحرير
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بين الناس

بتعاون أندية الروتاري والأورمان.. توصيل المياه لـ285 أسرة بقرية الجبل بالفيوم

صدى البلد

حضر المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الاحتفالية التى نظمتها أندية روتارى وجمعية الأورمان، لتطوير قرية الجبل مركز اطسا بمحافظة الفيوم، لدعم التنمية المتكاملة، وتطوير وتحديث القرى الأكثر احتياجا بمحافظة الفيوم، ورفع الوعي المائي وتنمية المجتمع بخدمات مياه الشرب، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والاتحاد النوعى للأندية الروتارية بمصر، وجمعية الأورمان.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، حرص الشركة على المشاركة في مجالات تنمية المجتمع، وتوفير حياة كريمة ومستوي معيشة أفضل، وذلك ضمن مجالات تعاون تشمل دعم خدمة مياه الشرب عن طريق توصيل مياه الشرب للأسر الفقيرة، بالإضافة إلي تعزيز المشاركة المجتمعية لتبني قضايا مياه الشرب.

وأوضح انه بموجب التعاون مع أندية الروتارى وجمعية الأورمان، تم توصيل مياه الشرب ل ٣٠٠ أسرة بقرى مركز أطسا بمحافظة الفيوم.

كما قدمت الشركة القابضة، أنشطة توعوية شملت عرضا لمسرح العرائس بمشاركة أطفال القرية الذين أبدوا سعادتهم من خلال تفاعلهم مع الأنشطة، والتفاعل مع أغنية أبطال المياه، التى تحمل رسائل التوعية والترشيد، كما تم تركيب قطع موفرة فى المنازل التى تم تطويرها للحفاظ على المياه.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم على أهمية  الدور المجتمعى للشركة والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل غير القادرين بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني مشيرا إلى أن اختيار الحالات يكون وفق ضوابط محددة لضمان التأكد التام من أحقية المستفيدين من الدعم الذى تقدمة الشركة من خلال البحث الجاد و المعاينة على الطبيعة.

وأكدت علا النوري، رئيس لجنة خدمة المجتمع المدنى بأندية روتارى، أنه تم تطوير ٢٣ منزلاً، وتوصيل وصلات مياه الشرب للبيوت، ومنح المشروعات التنموية الصغيرة لمحدوى الدخل، وتقديم القوافل الطبية للمرضى غير القادرين في جميع التخصصات، وتوعية الأهالي، والاهتمام بصحة الأم والطفل، إنارة القرية، 34 كراسى لذوى الهمم - ماكينات خياطة - بطاطين - كراتين غذائية.

من جانبه أوضح المهندس حسام القباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، أن الجمعية يسعدها التعاون مع أندية روتارى مصر، فى تنمية وتطوير وإغاثة القرى الأشد احتياجًا، وذلك ضمن استراتيجية تتبناها الجمعية للتوسع في أنشطة الجمعية لتشمل الأسر غير القادرة والقرى الأكثر فقراً بجميع محافظات الجمهورية.

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