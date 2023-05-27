ضبط الطالب المتهم بطعن زميله بكلية الآداب بجامعة المنصورة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية ، من ضبط الطالب المتهم ، بإصابة زميله ب 3 طعنات نافذة بكلية الآداب جامعة المنصورة وذلك بعد حدوث مشادة كلامية بينهم عقب إنتهاء من أداء الإمتحان.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطاراً قسم شرطة أول المنصورة، من أمن إدارة جامعة المنصورة بإصابة طالب ب3 طعنات نافذة علي يد زميله.

وانتقل علي الفور ضباط مباحث قسم شرطة أول المنصورة و سيارة الإسعاف وتبين إصابة طالب ب3 طعنات نافذة ويدعى "محمود م. م. " مقيم بقرية نشا التابعة لمركز نبروه ، طالب بكلية آداب ، على يد طالب زميله بذات الكلية ونشبت مشادة كلامية بينهم عقب الإنتهاء من أداء الإمتحان وعلي أثرها أخرج زميله سلاح أبيض " مطواة ".

وقام بطعن زميله ب 3 طعنات ، وتم نقله لمستشفى الطؤاري بالمنصورة .

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطالب المتهم بطعن زميله وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.