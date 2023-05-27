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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. أول تعليق من أحمد شوبير بعد إصابة نجله حارس الأهلي

شوبير ونجله مصطفى
شوبير ونجله مصطفى

تعرض مصطفى شوبير حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة في كرة مشتركة مع إسلام محارب لاعب طلائع الجيش، والتي جمعتهما أمس الجمعة.

وكتب أحمد شوبير، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحمد لله".

وفاز الأهلي أمس الجمعة على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي جرت على استاد الكلية الحربية والمؤجلة من الجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الأثنين المقبل، في لقاء مؤجل من الجولة 27 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 59 نقطة بينما يأتي طلائع الجيش في المركز قبل الأخير بـ26 نقطة.

تفاصيل اصابة مصطفي شوبير احمد شوبير الدوري الممتاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

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