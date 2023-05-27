أبرز المعلومات عن جولة الانتخابات المصيرية في تركيا بين أردوغان وكليتشدار أوغلو

ساعات قليلة على انطلاق الجولة المصبريه بين الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب اردوغان وبين منافسه كمال كليتشدار اوغلو لتحديد هوية الرئيس المقبل في تركيا.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أفاد أن اهم ما ينبغي معرفته قبل الجولة الاخير الرئيس الفائز بالانتخابات سينصب لفترة مدتها خمس سنوات اردوغان حصل في الجولة الأولى على 49.5% من الاصوات فيما حصل. كليتشدار اوغلو على 44.9 من الاصوات.

وأضاف التقرير أن الهيئة العليا للانتخابات في تركيا اعلنت رسميا اجراء الجولة الثانيه من الانتخابات الرئاسيه بين المرشحين لعدم حصول اي منهما على اكثر من 50% من الأصوات وهذا هو التصويت الأخير سيحدد كيف ستتم إدارة البلاد والى أين سيتجه الاقتصاد كما سيحدد مسار سياستها الخارجيه في وقت لا يزال منتقدوا اردوغان يوجهون له تهما متعلقة بتكميم أفواه المعارضة وانتقاص الحقوق.

وتابع التقرير أن اردوغان تهما للمعارضة بأنها مدعومة من المسلحين الاقراض في هذه الجولة الاخيرة سيحقق لاكثر من 64 مليون تركي التصويت ستفتح مراكز الاقتراع بتاريخ 28 مايو لمدة تسع ساعات فيما يتوقع ان تصدر نتائج الانتخابات بتاريخ 4 من يونيو لإعلان رئيس تركيا المقبل.