الأمين العام لمجلس التعاون يدين تعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للتخريب والاعتداء

أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن استنكاره وإدانته الشديدين لتعرض منزل سفير المملكة الأردنية الهاشمية في مدينة الخرطوم للتخريب والاعتداء.

ودعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، جميع الأطراف المتنازعة في السودان الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة لاحترام حرمة المقرات والبعثات الدبلوماسية وحماية رعاياها.



وكرر الدعوة لطرفي النزاع بسرعة المضي قدماً في مباحثات جدة، للوصول إلى إعلان سياسي شامل يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.