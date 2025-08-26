برلمانية تطالب بتفعيل الرقابة وزيادة الوعي للحد من ظاهرة التعدي على الأرصفة

قالت النائبة إيفلين متي عضو مجلس النواب: إن «ظاهرة احتلال الأرصفة من قبل أصحاب المطاعم والمقاهي أصبحت مشكلة تؤثر سلبًا على حياة المواطنين اليومية، خاصةً فيما يتعلق بحرية الحركة والسلامة العامة.»

وأضافت النائبة متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، «من الضروري أن تتضافر جهود الجهات المختصة لتفعيل الرقابة الميدانية بشكل مستمر، مع تكثيف حملات التوعية بأهمية احترام القانون والحفاظ على حقوق المشاة، لأن التوعية تلعب دورًا محوريًا في تغيير السلوكيات السلبية.»

وتابعت إيفلين متي: «كما أدعو إلى خلق حلول بديلة منظمة لأصحاب تلك المنشآت تسمح لهم بمزاولة نشاطهم التجاري بشكل قانوني دون الإضرار بالمصلحة العامة، لأن تنظيم هذه الظاهرة يحفظ التوازن بين حقوق الجميع.»

وختمت قائلة: «موقفنا في البرلمان واضح، ونحن مع اتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة للتصدي لهذه التعديات حفاظًا على المظهر الحضاري لأحيائنا وسلامة مواطنينا.»