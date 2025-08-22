تحقيقات موسعة في إنهاء حياة طفـ.لة داخل مقهى بزهراء المعادي

تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في واقعة مقتل طفلة تدعى كيان بماسورة حديدية على رأسها داخل مقهي شهير بمنطقة زهراء المعادي.

مقتل طفلة في كافيه بالمعادي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة داخل أحد الكافيهات في منطقة زهراء المعادي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

ومن خلال الفحص وجمع المعومات، تبين وفاة طفلة تبلغ من العمر عامين، إثر التعدي على والدها داخل الكافتريا، وأثناء المشاجرة تلقت ضربة على رأسها مما أسفرت عن وفاتها في الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.