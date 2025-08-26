تحذيرات من تقلبات جوية وأمطار صيفية مفاجئة.. والأرصاد تجيب عن نهاية الاضطراب

تشهد السواحل الشمالية المصرية، في مشهد غير معتاد، اضطرابًا ملحوظًا في حركة الملاحة البحرية وارتفاعًا كبيرًا في سرعة الرياح وعلو الأمواج، ما دفع هيئة الأرصاد الجوية إلى إطلاق تحذيرات عاجلة للمواطنين والمصطافين.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، أن الرياح النشطة على البحر المتوسط بلغت سرعتها ما بين 30 إلى 50 كم/س، ما أدى إلى ارتفاع الأمواج على الشواطئ ليصل إلى ما بين 2 و3.5 متر، خاصة في مناطق مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم.

وأوضحت أن هذا الاضطراب سيستمر حتى صباح الخميس، مشيرة إلى أن الجهات المعنية ستقرر لاحقًا ما إذا كانت بعض الشواطئ ستُعاد فتحها أمام المصطافين، بناءً على استقرار الأوضاع الجوية.

وأضافت غانم أن الرياح ستبدأ في الانخفاض التدريجي اعتبارًا من يومي الخميس والجمعة، ما يسهم في تراجع نسبي لارتفاع الأمواج، لافتة إلى أن ما يحدث من تقلبات مناخية يعد أمرًا طبيعيًا خلال هذه الفترة الانتقالية.

أمطار صيفية خفيفة تضرب مناطق متفرقة

وحول فرص سقوط الأمطار، كشفت غانم عن وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة ورعدية على مناطق من حلايب وشلاتين، إضافة إلى بعض المناطق الساحلية على البحر المتوسط، مؤكدة أن هذه الظواهر الجوية لا تؤثر بشكل كبير على الحالة العامة للطقس.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن درجات الحرارة لا تزال حول المعدلات الطبيعية المعتادة لهذا الوقت من العام، ما يشير إلى أجواء معتدلة نسبيًا رغم بعض الاضطرابات المحدودة.