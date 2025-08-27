أخبار التوك شو| أحمد موسى: تواطؤ غربي مع تنظيم الإخوان الإرهابي المجرم اللي بيهاجم مصر.. السفير حسام زكي: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصلت إلى وضع «عبثي للغاية»

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

أحمد موسى: تواطؤ غربي مع تنظيم الإخوان الإرهابي المجرم اللي بيهاجم مصر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه هناك تواطؤ غربي مع تنظيم الإخوان الإرهابي المجرم الذي يهاجم مصر .

السفير حسام زكي: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصلت إلى وضع "عبثي للغاية"

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن ملف وقف إطلاق النار في غزة بات يشهد وضعًا "عبثيًا للغاية"، رغم الجهود العربية المكثفة المبذولة من جانب مصر وقطر لوقف نزيف الدم الفلسطيني.

توفيق عبد الحميد: ما رحتش شقتي من 15 سنة واتفاجئت بفاتورة المياه بـ20 ألف جنيه

أكد الفنان توفيق عبد الحميد، أن مشكلة عداد المياه الخاص به في شقته بالإسكندرية انتهت بعد منشور على فيسبوك، من قبل شركة المياه بالإسكندرية.

المصريين في الخارج: نتواصل بشكل مباشر مع جميع الجهات في بريطانيا للإفراج عن أحمد عبد القادر

أكدت ميرفت خليل، رئيس الإتحاد العام للمصريين في الخارج ببريطانيا، أن المصري أحمد عبد القادر من الشخصيات المحترمة والمهذبة، مشيرا إلى أنه كان يدافع عن بلده، ولم يرتكب أي شئ خاطئ.

منتجي الدواجن: تكاليف المزارع والكرتون رفعت سعر البيض

أكد ثروت الزيني، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن السبب الحالي في عدم استقرار أسعار البيض في الأسواق يرجع إلى تكلفة إنتاجه مثل سعر الكراتين، وزيادة أسعار المزارع، وارتفاع الدولار، إضافة إلى زيادة الطلب على البيض عن الأعوام السابقة وغيرها.



أونروا: الاحتلال يقتل 30 طفلا يومياً في غزة.. و90% من المدارس مدمرة

قال الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن الوضع التعليمي في قطاع غزة يمر بـ"انهيار كامل"، مشيرًا إلى أن نحو 90% من مدارس القطاع تعرضت للتدمير الكامل أو الجزئي، ما أدى إلى حرمان أكثر من 650 ألف طالب من التعليم على مدار عامين كاملين.



بعد سماع حكم بحبسه 10 سنوات.. طبيب الإعلامي عاطف كامل يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة

أكد حامد عبد الله، طبيب الإعلامي عاطف كامل، صاحب برنامج "لو بطلنا نحلم نموت" والذي توفي أمس الاثنين، أن سبب الوفاة هو أزمة قلبية مفاجئة.



رئيس نادي مودرن سبورت يكشف السر وراء الأداء المميز للفريق في بداية لقاءات الدوري

أكد الدكتور وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت، أنه خلال العام الماضي واجهنا معاناة ونجحنا في الهروب من الهبوط، ولكن في بداية الدوري هذا العام، نجحنا في تقديم أداء جيد خاصة في لقاءات قوية أمام الأهلي وبيراميدز والزمالك.



الأعلى للجالية المصرية بهولندا: حملة "وطنك أمانة" واجب للتصدي لمحاولات الإساءة لبلدنا

أكدت سحر رمزي، المتحدثة باسم المجلس الأعلى للجالية المصرية في هولندا، أن إطلاق حملة "وطنك أمانة" من قِبل الجاليات المصرية بالخارج يُعد واجبًا وطنيًا، يهدف إلى حماية صورة مصر والدفاع عنها في مواجهة الحملات المسيئة.

الدولي للصحفيين: صحفيو غزة يتعرضون للاستهداف.. والواقع يفرض المطالبة بتحقيق شفاف

قالت باميلا مورينيير، رئيسة قسم الاتصالات في الاتحاد الدولي للصحفيين، إن الوضع في قطاع غزة يشهد تصاعداً في الاستهداف الممنهج للصحفيين، حيث لا تزال الإحصائيات تشير إلى مقتل نحو 219 صحفياً حتى الآن.



