بعد سماع حكم بحبسه 10 سنوات.. طبيب الإعلامي عاطف كامل يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة

أكد حامد عبد الله، طبيب الإعلامي عاطف كامل، صاحب برنامج "لو بطلنا نحلم نموت" والذي توفي أمس الاثنين، أن سبب الوفاة هو أزمة قلبية مفاجئة.

كان إنسان طيب القلب

وعلق" حامد" أثناء مداخلة هاتفية له لبرنامج "الستات "، والمذاع علي" قناة النهار "، أن كامل تم حبسه لعدم دفع نفقة زوجته السابقة، وتم إعلان حكم عليه بحبس عشر سنوات، مضيفًا أنه كان إنسانًا طيب القلب ولم يستطع تقبل ذلك، وأن ظروف حبسه كانت سيئة جدًا.

وأوضح طبيب الإعلامي عاطف كامل، أنه بمجرد سماع حكم الحبس بعشر سنوات توفي في الحال، مؤكدًا أنه لم يكن يعاني من أمراض قلب مزمنة قبل ذلك.