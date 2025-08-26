رئيس نادي مودرن سبورت يكشف السر وراء الأداء المميز للفريق في بداية لقاءات الدوري

أكد الدكتور وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت، أنه خلال العام الماضي واجهنا معاناة ونجحنا في الهروب من الهبوط، ولكن في بداية الدوري هذا العام، نجحنا في تقديم أداء جيد خاصة في لقاءات قوية أمام الأهلي وبيراميدز والزمالك.

وقال وليد دعبس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه نجحنا في وجود تعاقدات قوية مع عدد من اللاعبين، مع إعطاء الفرصة كاملة للجهاز الفني، للعمل بأريحية.

وتابع ئيس نادي مودرن سبورت، أنه كنا نطمح في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، ولكن الفريق أدى المطلوب منه خلال هذا اللقاء.

وأشار إلى أنه كان يثق في قدرات اللاعبين بالفوز على بيراميدز وانه كان حريصا على دعم اللاعبين والجهاز الفنى قبل المباراة، خاصة أن الفريق لديه هدف مهم هذا الموسم هو التواجد فى المراكز المتقدمة .