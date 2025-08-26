برلماني: احتلال الأرصفة والشوارع من قبل المطاعم يهدد سلامة المواطنين ويتطلب تحركاً حكومياً عاجلاً

قال النائب علي الدسوقي إن ظاهرة احتلال الشوارع والأرصفة من قبل أصحاب المطاعم والمقاهي تشكل خطراً حقيقياً على حياة المواطنين، خصوصاً في محافظتي القاهرة والجيزة، حيث تتسبب في إعاقة حركة المشاة وإجبارهم على السير في الطرق المخصصة للسيارات، مما يعرضهم للخطر.

وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، أن هذه الظاهرة تؤدي أيضاً إلى تعطيل حركة المرور وتشويه المظهر الحضاري للمدن، رغم وجود قوانين واضحة تحظر مثل هذه الممارسات.

وأكد على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات حاسمة لتعزيز الرقابة وتنفيذ قرارات الإزالة بسرعة وفعالية.

وطالب النائب بضرورة التنسيق الكامل بين أجهزة المحليات ومديريات الأمن لضمان تطبيق القانون، بالإضافة إلى إيجاد بدائل آمنة لأصحاب المطاعم والمقاهي حتى لا تتضرر حقوق المشاة والحركة المرورية.

وختم علي الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أهمية الدور الرقابي للمحافظين ورؤساء الأحياء لضمان عدم عودة التعديات بعد إزالتها، مشدداً على أن القضاء على هذه الظاهرة يمثل ضرورة عاجلة للحفاظ على النظام والمظهر الحضاري للمدن.