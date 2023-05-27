جامعة الدول تشارك في فعاليات الملتقى الإعلامي العربي بالكويت

تشارك الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال) في الدورة الثامنة عشر للملتقى الإعلامي العربي، يومي 28 و29 مايو 2023 بالكويت، تحت شعار " مستقبل الإعلام.. إعلام المستقبل" برعاية الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت.

وصرح السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الاعلام والاتصال، أن مشاركة الأمانة العامة في هذا الملتقى تأتي للتأكيد على الاهتمام الذي توليه جامعة الدول العربية للعمل الإعلامي العربي المشترك. ودعم مختلف المنظمات والهيئات التي تعمل تحث مظلة مجلس وزراء الاعلام العرب، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الملتقى الإعلامي العربي الذي يحتفل بالذكرى العشرين لتأسيسه، وهي مناسبة للإشادة بإنجازات ومبادرات هذه المؤسسة العربية الفاعلة في المشهد الإعلامي العربي.

وأضاف السفير، إن اختيار عنوان هذا الملتقى " مستقبل الإعلام ...إعلام المستقبل" يندرج في سياق متطلبات المرحلة الراهنة التي يمر بنها الإعلام العربي، والمتسمة بالتطورات المتلاحقة، في ظل الثورة الرقمية والتكنولوجية التي فرضت نفسها على صناعة الإعلام، وضرورة التفاعل مع هذه المتغيرات.

وستشهد هذه الدورة مشاركة وزراء وشخصيات إعلامية وازنة، وصحفيين وباحثين في مجال الاعلام.