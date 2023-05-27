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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وكيل الأزهر: يجب مراعاة الدقة في أعمال التصحيح حفاظا على مجهود الطلاب

وكيل الأزهر خلال
وكيل الأزهر خلال الجولة التفقدية

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم السبت،  كنترول ومركز تصحيح الشهادة الابتدائية، بمجمع معاهد مدينة نصر.

وشدد وكيل الأزهر ، على ضرورة مراعاة الدقة التامة في أعمال التصحيح، حتى لا يتم ضياع مجهود الطلاب، مشيدا بجهود المعلمين والمعلمات الكبيرة في أعمال التصحيح وسير امتحانات الثانوية الأزهرية على الوجه الأمثل.

كما زار لجان الفتوى الموجودة بمجمع معاهد مدينة نصر، كما تفقد أعمال لجان المصالحات الأسرية التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، وأكد على ضرورة بذل المزيد من الجهد في حل المشاكل الأسرية.

من جانبه أوضح الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بضرورة تمكين المرأة ووضعها في المناصب القيادية؛ تقديرا لجهودها، تم إشراك المعلمات لأول مرة في أعمال كنترول الشهادتين الابتدائية والإعدادية، مبينا أنهن يبذلن جهودا كبيرة في أعمال الكنترول ويثبتن جدارتهن فيما يوكل إليهن من أعمال.

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الأزهر المعاهد الأزهرية الشهادة الإبتدائية التصحيح امتحانات

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