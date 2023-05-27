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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مطحون قشر الرمان يخلصك من حب الشباب والبثور.. تفاصيل

حب الشباب
حب الشباب

يعد حب الشباب والبثور والطفح الجلدي من أكثر المشكلات الشائعة فى فصلي الصيف والربيع وينفق من يعانون منها أموال كثيرة على المستحضرات والكريمات القادرة على علاجها. 

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ووفقا لما جاء فى موقع "."stylecraze"  يعد مطحون قشر الرمان من المواد الطبيعية الرخيصة جدا والفعالة فى علاج حب الشباب والبثور والطفح الجلدي.


ويرجع هذا التأثير لـ قشر الرمان فى علاج حب الشباب إلى أن هذا المنتج الرخيص يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والالتهابات ويمكن أن يحارب بشكل فعال مشاكل الجلد مثل حب الشباب والبثور والطفح الجلدي. 

قشر الرمان غني بمضادات الأكسدة ويساعد في الحفاظ على البكتيريا والالتهابات الأخرى وتشير الأدلة القصصية إلى أن قشور الرمان يمكن أن تساعد أيضًا في إزالة خلايا الجلد الميتة من وجهك عند استخدامها على شكل حزمة للوجه أو مقشر للوجه.

قشر الرمان
قشر الرمان


ويساعد استخدام قشر الرمان فى الوصفات الموضعية فى غلق المسام الواسعة والندبات التى تظهر بعد اختفاء حب الشباب من البشرة بالإضافة إلى من يعانون من يمتلكون بشرة دهنية بطبيعتها تحتوى على مسام واسعة.

اصنعى سكراب لعلاج المسام الواسعة من مطحون قشور الرمان مع ملعقة صغيرة سكر بني وملعقة صغيرة زيت الزيتون وافركي المُقشر على وجهك لمدة لا تقل عن 10 دقائق واغسليه بالماء البارد.

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