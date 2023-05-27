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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم تغميض العينين في الصلاة لغير حاجة .. دار الإفتاء تجيب

الصلاة
الصلاة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "حينما أصلي وأغمض عيني بشعر بأني نايم وأنا في الصلاة؟

ونصح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، السائل بألا يغمض عينيه حتى لا يغلبه النوم أثناء الصلاة.

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وأضاف، أن غمض العينين بغير عذر في الصلاة مكروه بشكل عام، أما لو كان هناك سبب لتغميض العينين في الصلاة كأن يغمضها في موضع معين في الصلاة ليزداد خشوعا فلا مانع، ولكن لا ينبغي أن يكثر من هذا في الصلاة.

 

تغميض العينين في الصلاة

هل يجوز الصلاة وأنا أغمض عيناي؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، وأجاب عنه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء.

وقال شلبي، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إنه يجوز الصلاة مع تغميض العينين ، منوها أن فتح العينين أو تغميضهم مرتبط بالخشوع في الصلاة، فأينما حصل الخشوع فليفعل.

 

حكم الحركة أثناء الصلاة


قال الشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا شك أن الحركة واقعة من بعض الناس في الصلاة فيجب على المصلى أن يكون خاشعًا في الصلاة، وترك الحركة التي لا حاجة إليها لا بالملابس ولا باللحية، ولا بغير ذلك، ولا بالساعة، ولا بغير ذلك، لقوله تعالى { قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ }.


وأضاف العجمي، فى إجابته عن سؤال «هل كثرة الحركة فى الصلاة تبطلها أم لا ؟»، أن الأصل هو أن الإنسان يكون خشاعًا فى صلاته ومعنى خشوعه في صلاته أن تكون جوارحه ساكنة وكثرة الحركة تدل على عدم الخشوع وإذا تحرك الإنسان فى صلاته فلأبد أن تكون لحكمة، أما الحركة العبثية فهذا ليس فى الصلاة.

دار الإفتاء الصلاة تغميض العينين تغميض العينين في الصلاة حكم الحركة أثناء الصلاة

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