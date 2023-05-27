إنشاء اتحاد أفرو آسيوي لكرة القدم لـ قصار القامة| خطوة رياضية جديدة بمصر

دعت البعثة المصرية المشاركة فى البطولة الافروآسيوية والتى تقام فعالياتها حاليا بالمغرب إلى اجتماع مع رؤساء البعثات المشاركة لمناقشة اقتراح الجانب المصرى بتأسيس الاتحاد الافرو آسيوى لكرة القدم لقصار القامه ( الاقزام ) وقد حضر الاجتماع رؤساء البعثات والأجهزة الفنية والإدارية من دول مصر والمغرب والأردن والعراق وفلسطين وتم دعوة عدد من الدول الأفريقية .



كما تم مناقشة المشاركة في البطولات الدولية حسب البرامج المعمول بها.



وأشاد الحاضرون بدور مصر في التجربة البارالمبية المصرية وتم اتخاذ قرار من باقى المنتخبات لانضمام اللجان الخاصة بألعاب قصار القامه الي اللجان البارالمبية الوطنية في كل دولة علي ان يكون هناك اجتماع للقادة العرب في اللجنة البارالمبية المصرية بعد شهر للاتفاق علي الاستراتيجية التي تحدد مستقبل منتخبات كرة القدم في أفريقيا وآسيا وقدم الكابتن علي شعبان رئيس البعثة المصرية الشكر لجميع المنتخبات المشاركة ودعوتهم الي مصر لاستكمال المشروع العربي والافريقي تحت شعار نبض واحد من القاهرة .



ومن ناحية أخرى أجرى الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه البارالمبية المصرية اتصالا عبر الفيديو كونفراس مع البعثة أشاد من خلاله بالمستوى الذى ظهر عليه المنتخب فى المباريات وحثهم على استكمال تلك الانتصارات والحصول على كأس البطولة الافروآسيوية خاصة وأن المنتخب المصرى متصدر جدول البطولة ويتبقى له مباراتين أمام الأردن البوم والنهائى مع المغرب غدا الأحد لتحديد بطل الافروآسيوية

وكان المنتخب المصري قد فاز أمس على العراق 5 / 1 بعد انسحاب المنتخب العراقى فى الشوط الاول .



وفى لفته طيبه وقف المنتخب المصرى فى ممر شرفي تقديرا للاعبي المنتخب العراقي بعد انسحابهم.