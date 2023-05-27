من أجلك| عمرو السولية يحتفل بالفوز على طلائع الجيش

واصل النادى الأهلي انتصاراته المحلية بالفوز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين خلال المباراة التى جمعتهما أمس الجمعة، باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة 22 لبطولة الدوري.

ونشر عمرو السولية، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام مجموعة من الصور وعلق قائلا : "من اجلك انت".

وفاز الأهلي أمس الجمعة على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي جرت على استاد الكلية الحربية والمؤجلة من الجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الاثنين المقبل، في لقاء مؤجل من الجولة 27 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 59 نقطة بينما يأتي طلائع الجيش في المركز قبل الأخير بـ26 نقطة.