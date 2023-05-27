تركيا تدخل مرحلة الصمت الانتخابي قبل جولة الحسم غدًا

دخلت تركيا الصمت الانتخابي، اليوم السبت، اعتبارًا من السادسة مساء السبت عشية الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، وفقًا لوكالة "الأناضول".

وتنطلق غدًا الأحد، الجولة الثانية الحاسمة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليتشدار أوغلو لتحديد هوية الرئيس المقبل في تركيا.

وحصل أردوغان في الجولة الأولى على 49.5% من الأصوات، فيما حصل كليتشدار أوغلو على 44.9 من الأصوات.

ودعا أردوغان الناخبين الأتراك وأنصاره، إلى التوجه لصناديق الاقتراع والتصويت بكثافة في الانتخابات، لتحقيق "النصر الكبير والتاريخي".

كما ناشد الرئيس التركي أمس الجمعة النساء التركيات أن يؤجلن كل الأعمال ويحضرن للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.