أردوغان ولا كليجدار.. 64 مليونا يحددون رئيس تركيا القادم في جولة الحسم |تقرير

يدلى الأتراك بأصواتهم في أول انتخابات رئاسية في بلادهم يوم الأحد والتي ستحدد من سيكون على رأس البلاد على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وسيكون أكثر من 64 مليون تركي مؤهلين للتصويت في جولة الإعادة لانتخابات 28 مايو في حوالي 192000 مركز اقتراع ، بما في ذلك أكثر من ستة ملايين ناخب لأول مرة في 14 مايو ، عندما جرت الجولة الأولى.

ومن المقرر أن تفتح صناديق الاقتراع في أنحاء تركيا في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش) وتغلق في الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت جرينتش). من المتوقع أن تكون نسبة المشاركة عالية بالنظر إلى أن الجولة الأولى شهدت 87.04٪ من الناخبين المؤهلين الإدلاء بأصواتهم. الفائز في المستقبل ملزم بالحصول على أغلبية بسيطة من الأصوات لضمان الفوز.

وتنص قواعد الانتخابات على حظر التوقعات والتعليقات حول التصويت حتى الساعة 6 مساءً (1300 بتوقيت جرينتش) ، وأن وسائل الإعلام حرة فقط في الإبلاغ عن نتائج الانتخابات حتى الساعة 9 مساءً (1800 بتوقيت جرينتش).

ومع ذلك ، قد يسمح المجلس الأعلى للانتخابات لوسائل الإعلام بتقديم تقرير عن النتائج في وقت أبكر مما هو مقرر. ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية لتصويت يوم الأحد بحلول الساعة الثالثة بعد الظهر (1200 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين.

لماذا تواجه تركيا جولة إعادة ؟

دخلت الانتخابات الرئاسية في 14 مايو في تركيا جولة الإعادة بعد أن لم يتمكن أي من المتنافسين من الحصول على 50٪ من الأصوات ، وهو الأمر الذي أعلنه رسميًا المجلس الأعلى للانتخابات في البلاد في 15 مايو.

'قررت منظمتنا على أساس الوضع الحالي ، حيث لا يحصل أي مرشح على 50٪ من الأصوات ، إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم الأحد 28 مايو. ستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ تركيا. وصرح رئيس لجنة الانتخابات احمد ينر للصحفيين '.

خلال الجولة الأولى ، حصل الرئيس رجب طيب أردوغان من حزب العدالة والتنمية الحاكم على 49.52٪ من الأصوات ، بينما حصل منافسه الرئيسي كمال كيليجدار أوغلو من حزب الشعب الجمهوري المعارض على 44.88٪. وتأخر المرشح عن تحالف ATA سنان أوغان وزعيم حزب الوطن محرم إنجه ، اللذين حصلا على 5.17٪ و 0.43٪ على التوالي ، على الرغم من انسحاب إينس من السباق سابقًا.



من هم المرشحون؟

والرجلان اللذان يقاتلان على المنصب هما الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو.



رجب طيب أردوغان

يسعى أردوغان البالغ من العمر 69 عامًا ، والذي كان رئيس وزراء تركيا من 2003 إلى 2014 وعمدة اسطنبول من 1994 إلى 1998 ، إلى فترة رئاسية ثالثة على التوالي في انتخابات 14 مايو. في وقت سابق من هذا الأسبوع ، صدق عليه أوغان في جولة الإعادة.



وكان الرئيس التركي قد تعهد سابقًا بأنه في حال فوزه في الجولة الثانية ، 'سينتصر كل فرد من سكان تركيا البالغ عددهم 85 مليون نسمة (سكان البلاد الحاليون)'. وأشار أردوغان ، مخاطبا الناخبين ، إلى أن المواطنين 'لا ينبغي أن يعطوا فرصة لمن يستهدف وحدة البلاد وتضامنها'.



وتعهد بأن أنقرة 'ستحارب كل الشبكات الشريرة ، بما في ذلك منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية الانفصالية وامتداداتها سوف تستمر بعزم' ، مضيفًا أن حزب العمال الكردستاني 'لم يتمكن من التحرك' في تركيا بعد الآن بسبب جهوده.



وعد أردوغان بإعادة حوالي مليون لاجئ سوري إلى وطنهم بعد تنفيذ مشاريع إسكانية في شمال سوريا الخاضع لسيطرة تركيا. كما شدد على أن تحسين الحوار بين سوريا وتركيا من خلال جهود الوساطة الروسية سيساعد على زيادة العودة 'الطوعية' للاجئين.



وفيما يتعلق بالاقتصاد ، قال الرئيس التركي إنه يريد خفض مستوى التضخم إلى 20٪ عام 2023 وأقل من 10٪ عام 2024 ، لكنه أوضح أن الحكومة ستواصل خفض أسعار الفائدة.



في الزلزال المميت الذي وقع في تركيا وسوريا في فبراير 2023 ، تعهد بتزويد الناجين من الزلزال في جنوب شرق تركيا بقروض سكنية في غضون 20 عامًا وفترة سماح لمدة عامين.



كمال كيليجداروغلو

جعل كيليجدار أوغلو ، 74 عامًا ، 'مكافحة الإرهاب' أحد موضوعاته الرئيسية خلال فترة التوقف التي استمرت أسبوعين قبل جولة الإعادة في 28 مايو.

ستتم محاربة الإرهاب ، لا التفاوض. لن يُسمح بأي ترتيب سياسي وقانوني يستهدف هيكل الدولة الوطني والوحدوي لتركيا.

وشملت الموضوعات الأخرى التي حددها قبل الجولة الأولى قضية المهاجرين غير الشرعيين ، حيث تعهد كيليجدار أوغلو 'بإنشاء البنية التحتية لعملية' إعادتهم إلى وطنهم في غضون عامين.

كما تعهد الرجل البالغ من العمر 74 عامًا بتطوير سياسات اقتصادية تقليدية من أجل تثبيت أسعار الفائدة ومحاربة التضخم المفرط في البلاد.

وادعى أنه يمكن أن يجتذب ما يصل إلى 300 مليار دولار من الاستثمارات من الخارج ، بحجة أن المستثمرين يريدون الديمقراطية والثقة في تركيا فقط لضخ الأموال.

بالإضافة إلى ذلك ، وعد كيليجدار أوغلو بتوفير مساكن مجانية للناجين من الزلزال الذين فقدوا ممتلكاتهم في الكارثة.

ماذا عن التوقعات؟

كشف أحد الاستطلاعات الأخيرة التي أجراها مركز أراستيرما أن أردوغان وكيليتشدار أوغلو يتمتعان بفرص متساوية تقريبًا للتعبير عن فوزهما في جولة الإعادة.

وبحسب الاستطلاع، فإن 44.7٪ من المستجيبين مستعدون للتصويت لزعيم حزب الشعب الجمهوري، بينما أبدى 43.7٪ استعدادهم لدعم الرئيس التركي.

وأشار الاستطلاع إلى أن نسبة 11.6٪ المتبقية إما لم تحدد خيارها بعد أو أنها لن تذهب إلى صناديق الاقتراع على الإطلاق.

في غضون ذلك ، كشفت مؤسسة استطلاعات الرأي التركية المؤثرة كوندا أن أحدث استطلاعاتها تظهر أن ما لا يقل عن 47٪ من المشاركين سيجيبون بـ 'نعم' لأردوغان في جولة الإعادة ، بينما سيحظى كيليتشدار أوغلو بدعم 42.2٪.

حوالي 8.2٪ لم يقرروا بعد كيفية التصويت ، و 2.6٪ لا يخططون للإدلاء بأصواتهم ، حسب استطلاعات الرأي.