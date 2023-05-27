عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

هل يودع أردوغان كرسي الرئاسة؟.. 7 شواهد تؤكد صعوبة المنافسة بجولة الإعادة

انتخابات تركيا
انتخابات تركيا

يمتلئ الشارع السياسي في تركيا بالحماس مع اقتراب جولة الإعادة الحاسمة بين الرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان، ومنافسه زعيم حزب المعارضة، كمال كيليتشدار أوغلو خاصة مع التقارب الشديد بين المرشحين خلال الجولة الأولى من السباق الانتخابي.

إنفوغرافيك.. مرشحو انتخابات الرئاسة التركية 2023 | سكاي نيوز عربية
انتخابات تركيا

حملات تشويه انتخابية

وحسب تقرير لـ “دويتشه فيله”، اعتمد حزبا أردوغان وكيليتشدار أوغلو على أساليب تعرضت لانتقادات سواء داخل البلاد أو خارجها، فعلى سبيل المثال سعى الحزب الحاكم بزعامة أردوغان إلى استخدام كافة الوسائل الممكنة لتشويه سمعة المعارضة وزعيمها من خلال وصفه "خائنا".

وفي المقابل، اتجه كيليتشدار أوغلو إلى الهجوم على أردوغان إذ قال أمام حشد من أنصاره: "أردوغان! أنت تتفاوض مع الإرهابيين خلف الأبواب المغلقة، من الذي منحك الحق للتشكيك في وطنيتي؟".

ويقول مراقبون إن أنصار  أردوغان يبدو أنهم يعتمدون على الأخبار الكاذبة إذ جرى نشر عبر الإنترنت عدد كبير من الملصقات الانتخابية معدلة  لتشويه سمعة  حزب الشعب الجمهوري  الذي يعد أكبر كيان سياسي معارض في البلاد بزعامة كيلتشدار أوغلو.

ويشار إلى أنه قبل بدء الانتخابات التركية في 14 مايو، انتشرت أخبار كاذبة عن المعارضة التركية، فيما قال مراقبون، إن ظاهرة المعلومات المضللة تزايدت وباتت تتسم بمنهجية في الفترة التي سبقت جولة الإعادة.

ويأمل كيليتشدار أوغلو في استدعاء العداء ضد اللاجئين في تركيا لصالحه حيث غيرت المعارضة استراتيجيتها منذ الجولة الأولى للانتخابات، وكشف تقرير اعمتد على تحليل الحملة الانتخابية للحزب عن أن إصرار كيليتشدار أوغلو على التمسك بنبرة تصالحية رغم عدوانية أردوغان ضده يعد بمثابة علامة ضعف.

إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية-ما دلالات نتائج الانتخابات التركية 2023؟
انتخابات تركيا

حشد العداء ضد أردوغان

وإزاء ذلك، قررت المعارضة اللجوء إلى نهج جديد حيث سعى كيليتشدار أوغلو إلى كسب ود الناخبين عن طريق استعداء العداء تجاه اللاجئين في محاولة لحشد دعم الناخبين القوميين الذين ينتقدون الحكومة.

وهاجم كيليتشدار الرئيس الحالي، زاعما أن أردوغان "جلب عشرة ملايين لاجئ إلى البلاد. وإذا ظل في السلطة فسوف يجلب عشرة ملايين آخرين إلى البلاد ومن ثم سوف تقع المدن التركية تحت سيطرة اللاجئين وعناصر المافيا وتجار المخدرات".

يشار إلى أن كيليتشدار أوغلو أعلن في عدة مناسبات أنه سيعيد جميع اللاجئين في حالة فوزه في الانتخابات ووصوله إلى سدة الحكم في البلاد، وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تستضيف تركيا ما يقرب من 4 ملايين لاجئ.

txt

مفاجأة.. أردوغان يكشف عمن سيفوز حال خسر انتخابات رئاسة تركيا

txt

انتخابات تركيا.. توقعات بحصول أردوغان على أصوات المقيمين في ألمانيا

من جانبه قال كمال بوزاي، الخبير في "مركز أبحاث التطرف والوقاية" بالجامعة الدولية للعلوم التطبيقية في كولونيا، في تصريحات صحفية، إن التغيير الذي طرأ على استراتيجية كيلتشدار أوغلو الانتخابية يعد "جذريا"، مضيفاً أن شعار مرشح تحالف المعارضة البالغ من العمر 73 عاما مازال "كل شيء سيكون على ما يرام".

وتزامن هذا مع ما اتسمت به حملته "بعدوانية بشكل ملحوظ" فيما حذر بوزاي ان هذا النهج محفوف بالخطر، مضيفًا أن "كيلتشدار أوغلو لا ينبغي أن ينسى أن المدن الكبرى والمناطق الحضرية ومعاقل الكراد صوتت له بما في ذلك أصوات الناخبين اليساريين والتقدميين".

وأشار إلى أنه من المرجح ألا يصوت هؤلاء الناخبون لصالح كيلتشدار أوغلو مرة أخرى لرفضهم نهجه المناهض للاجئين ما قد يدفعهم إلى عدم الذهاب إلى مراكز الاقتراع خلال جولة الإعادة.

قضايا وأحداث …. الانتخابات التركية ودرس جديد للعالم في الديمقراطية - جريدة الراية
انتخابات تركيا

إحباط بصفوف المعارضة

وفي الوقت الذي استحدثت المعارضة استراتيجيات جديدة، يبدو أن أردوغان يشعر بالطمأنينة حيال اعتماده على ثقة الناخبين وهو ما عبر عنه جليا في تغريدة كتب فيها: "أيها الرفقاء، نشهد اليوم أهم انتخابات في تاريخنا، وأنا أثق بكم".

وكانت المعارضة تطمح في 14 مايو في أن تضع نهاية لحكم أردوغان الذي استمر لأكثر من 20 عاماً خاصة بعد أن كانت استطلاعات الرأي قد أظهرت تقدم كيلتشدار أوغلو، بيد أن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات أثارت شعوراً بالإحباط بين صفوف المعارضة.

والجدير بالذكر أنه خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، لم يحصل أيًا من المرشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات إذ حصل  كيلتشدار أوغلو  على ما يقرب من 45٪ من الأصوات فيما حصل "تحالف الوطن" المعارض على 35٪ وبات حزبه يمتلك الآن 213 مقعدا في البرلمان وهو ما يفوق توقعات ما قبل الانتخابات.

txt

زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب ولاية ملاطية جنوبي تركيا

txt

مفاجأة.. أردوغان يكشف عمن سيفوز حال خسر انتخابات رئاسة تركيا

أما أردوغان فقد حصل 49.5٪ من الأصوات فيما حصل تحالف "الشعب" بزعامة حزبه على 322 مقعدا من أصل 600 مقعد في البرلمان  مما يعني ضمان الأغلبية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وعلى وقع ذلك، بات أردوغان في موقف قوي قبيل جولة الإعادة التي ستجري غدا الأحد (28 مايو 2023).

وكانت عملية التصويت في  جولة الإعادة لأكثر من ثلاثة ملايين تركي يعيشون خارج البلاد  قد جرت هذا الأسبوع، وناشد أردوغان الأتراك في المهجر قبل التصويت الثاني "بالدفاع عن القيادة التركية".

الجدير بالذكر أن أداء أردوغان الانتخابي خارج تركيا كان أفضل من داخلها، حيث صوت له 57.5٪ من الأتراك المقيمين في الخارج في الجولة الأولى من الانتخابات. وفي ذلك، قال بوزاي "يمكن للأتراك  الذين يعيشون في بلدان أخرى أن يلعبوا دورا رئيسيا في ترجيح كفة أردوغان، لذا فهو في حاجة إلى أصواتهم خلال جولة الإعادة".

تركيا الانتخابات التركية أردوغان كيليتشدار أوغلو انتخابات تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

لهذا السبب.. نجم الزمالك السابق يطالب بـإيقاف أفشة مدى الحياة

هبوط كبير.. شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين وعيار 21 يشهد مفاجأة.. فيديو

عودة شتوية قوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة| عاجل

مفاجأة صادمة.. نجم الزمالك يطلب فسخ تعاقده مع النادي

خطفها وجردها من ملابسها.. “ديانا” سقطت ضحية لمريض الشهوة| حكاية جريمة في الساحل

سعر الذهب اليوم السبت 27 - 5 - 2023 في مصر

من النهاردة هتاكل بروتين| طرح لحوم حية بـ 195 جنيها والبلدي بـ 220.. اشتريها من هنا

موضوعات متعلقة

بكرى : الانتخابات الرئاسية التركية شرسة بين الحزب الحاكم والمعارضة

تقرير أمريكي: استئناف تصدير نفط كردستان العراق مرهون بنتيجة الانتخابات التركية

حزب الشعوب الديمقراطي الكردي يعلن تأييده لكليتشدار أوغلو في الانتخابات التركية

ترشيحاتنا

تعليم المنيا: بدء أعمال التصحيح وتقدير درجات الشهادة الإعدادية

فشل في  تحميل الصور..عطل عالمي يضرب الفيس بوك

اليوم السبت .. 16 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالمنيا

هل يودع أردوغان كرسي الرئاسة؟.. 7 شواهد تؤكد صعوبة المنافسة بجولة الإعادة

زراعة الوادى الجديد: توريد 343 ألف طن قمح لشون وصوامع المحافظة

الاتحاد الدولي للخماسي يعين آية مدني رئيسا للجنة عودة اللاعبين الروس والبيلاروس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاد فاتن حمامة.. تزوجت 3 مرات وأم كلثوم أقنعتها بالعودة لمصر

قلادة روز.. العثور على عقد فاخر بين حطام سفينة تيتانيك

بالشباشب.. اعتداء وحشي من المعلمات على مديرة مدرسة هندية

علاج جديد للشلل الرباعي.. المريض اتحرك بسهولة|كيف ذلك؟

فيديو

تفاصيل مثيرة حول فتح مقبرة ملكة جمال لبنان/ فيديو جراف

فرض رسوم ضريبية جديدة على هذه السلع والخدمات | تفاصيل

خطوبة البلوجر سارة محمد تتصدر الترند

شفاف ومخرم.. انتقادات لاذعة لـ الفنان أحمد سعد بسبب إطلالته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ