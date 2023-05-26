بكرى : الانتخابات الرئاسية التركية شرسة بين الحزب الحاكم والمعارضة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الانتخابات الرئاسية التركية على صفيح ساخن، ويوم الأحد المقبل سنشاهد المنافسة فى جولة الإعادة بين رجب طيب أردوغان ممثل تحالف الشعب والذي حصل على ٤٩.٥٢٪ فى الجولة الأولى، وكمال أغلو ممثل التحالف الوطني الحاصل على ٤٤.٨٨٪ من الاصوات.



وأضاف بكري خلال برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”،أن الانتخابات الرئاسية التركية شرسة بين الحزب الحاكم صاحب الاغلبية البرلمانية، وبين المعارضة التى تسعى إلى تغيير الحكم الذي استمر لأكثر من عقدين من الزمن.

البقاء في الحكم



وتابع: المرشح الرئاسي صاحب المركز الثالث سنان أوغان، أيد أردوغان علنا هذا الاسبوع فى مواجهة أغلو، مما زاد من فرصة أردوغان، حيث أن سنان حصل فى المرحلة الاولى على ٥.١٧٪ ، مما يجعل نسبة اصوات اردوغان تتجاوز ال ٥٤٪.

وأوضح بكري، أن هناك حالة من الاستقطاب يقوم بها كلا المرشحين فأردوغان يستقطب أصحاب الأفكار الدينية، بينما يقوم أغلو بوضع إكليل الزهور على قبر مصطفي كمال اتاتورك مؤسس الدولة التركية فى محاولة لجذب العلمانيين.