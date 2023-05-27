كريستيانو رونالدو يقود تشكيل النصر أمام الاتفاق في الدوري السعودي

كشف الكرواتي دينكو يليتشيتش، المدير الفني لـ النصر، عن تشكيل فريقه لمواجهة الاتفاق، في الجولة التاسعة والعشرين وقبل الأخيرة لبطولة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

تشكيل النصر

وضم تشكيل النصر كلا من:

في حراسة المرمى: أجوستين روسي

خط الدفاع: سلطان الغنام - عبدالإله العمري - علي لاجامي - جيسلان كونان

خط الوسط: نواف بوشل - عبدالله الخيبري - لويز جوستافو

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا - عبدالرحمن غريب - كريستيانو رونالدو

ويحتل فريق النصر المركز الثاني في الدوري السعودي، برصيد 63 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر الاتحاد.