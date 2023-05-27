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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تعرب عن قلقها إزاء التصعيدات بين كوسوفو وصربيا

وزارة الخارجية الإماراتية
وزارة الخارجية الإماراتية

أعربت دولة الإمارات عن قلقها إزاء التصعيدات الأخيرة بين جمهورية كوسوفو وصربيا من خلال بيان أصدرته وزارة الخارجية الإماراتية اليوم السبت.

وشددت الوزارة على ضرورة احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي وخفض التصعيدات.

وأشارت وزارة الخارجية إلى عمق العلاقات والصداقة بينها وبين كوسفو وصربيا ، كما نوهت الوزارة عن زيارة وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى إلى كل من بلجراد وبريشتينا في جولة إقليمية أجراها في شهر مارس الماضي.

وأعربت الوزارة في بيانها عن الأمل في العودة إلى التزام البلدين بالحوار الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي، وتطبيق الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في بروكسل خلال فبراير الماضي، على مسار العلاقات الطبيعية، وتطبيق خريطة الطريق المتفق عليها في مدينة أوخريد المقدونية، بما يحقق السلام والازدهار لشعبي صربيا وكوسوفو، وللمنطقة بأسرها.

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