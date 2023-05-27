جلسة بين فرجاني ساسي ومحمود علاء وجنش في المهندسين.. اعرف السبب

حرص الدولى التونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك السابق ولاعب الدحيل القطري الحالي على مقابلة الثنائي محمود عبدالرحيم "جنش" حارس الزمالك السابق وفيوتشر الحالي، ومحمود علاء مدافع الزمالك المعار إلى نادي الاتحاد السكندري خلال الساعات القليلة الماضية.



وكتب أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق عبر حسابه علي فيسبوك "فرجاني ساسي لبى دعوة محمود علاء وجنش على عزومة غداء في الساعات الماضية بأحد المطاعم في المهندسين"

ويرتبط فرجاني بصداقة قوية مع علاء ومحمود جنش ولازال الثلاثي على تواصل معًا رغم رحيلهم عن صفوف الزمالك.