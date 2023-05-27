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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مياه الشرب بالجيزة تشارك بمعرض زهور الربيع 2023 في دورته الـ90

معرض زهور الربيع
معرض زهور الربيع

تشارك شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، من خلال الإدارة العامة للحدائق والتشجير، بمعرض زهور الربيع ٢٠٢٣، والذي تُقام فعالياته بالمتحف الزراعي بالدقي، تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأوضح المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن الشركة تعرض مجموعة متنوعة من شتلات الأشجار والنباتات، التي تمت زراعتها بمواقع الشركة، بالجناح الخاص بها خلال فترة المعرض، والذي يستمر لمدة شهر، تحت شعار "١٠٠ مليون" شجرة.

وعلى هامش فعاليات المعرض، يقوم فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، بعمل حملات توعوية تهدف إلى حث زائري المعرض على أهمية الحفاظ على المياه، وتوزيع بروشورات تحمل رسائل التوعية المائية.

وتابع رئيس مياه الجيزة، أن الشركة لا تألو جهداً في تعزيز نشر ثقافة الوعي المائي، لافتاً إلى أن المعرض يُشكل مناخاً مناسباً لحث المهتمين بالزهور والنباتات على أهمية ترشيد استهلاك المياه، مشيراً إلى أنه يمكن تعظيم الاستفادة من المياه المتبقية فى الاستخدامات اليومية في ري بعض الزهور والنباتات.

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معرض زهور الربيع استهلاك المياه استصلاح الاراضى المتحف الزراعي بالدقي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي

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