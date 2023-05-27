بعد تتويج بايرن ميونخ باللقب | ساديو ماني يحتفل ببطولة الدوري الألماني

توج فريق بايرن ميونخ الألمانى بلقب الدوري الألماني بالموسم الحالي، بعدما حقق فوزا قاتلا على مضيفه كولن بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي أقيمت على ملعب راين إينرجي ستاديون ضمن منافسات الجولة 34 الأخيرة من المسابقة.

ونشر عمر ربيع ياسين عبر حسابه علي فيسبوك صورة لساديو ماني وهو يحتفل ببطولة الدوري الألماني وكتب قائلا "ساديو ماني رفقة أول لقب له مع بايرن ميونخ"

تُوج بايرن ميونخ بطلًا للدوري الألماني للموسم الحادي عشر تواليًا، وذلك بفوزه على كولن بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الألماني.

هدف بايرن ميونخ الأول جاء عن طريق الفرنسي كينجسلي كومان بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بباطن قدمه اليمنى، في الدقيقة الثامنة، ليمنح فريقه التقدم.

وفي الدقيقة 45، سجل ليروي ساني، هدفًا للفريق البافاري، لكن تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود لمس.

وسجل لوجوبوسيتش هدفًا لكولن في الدقيقة 81 من ركلة جزاء معادلًا النتيجة لفريقه.

وأحرز جمال موسيالا هدف الانتصار للفريق البافاري مهديًا إياه اللقب في الدقيقة 89.

وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد بايرن ميونخ لـ 71 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة، بفارق الأهداف عن بورسيا دورتموند صاحب الوصافة.

واحتاج بايرن ميونخ للفوز على كولن، وانتظار تعثر بورسيا دورتموند سواء بالتعادل أو الخسارة، ليحسم اللقب لصالحه.