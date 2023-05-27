عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تتويج بايرن ميونخ باللقب | ساديو ماني يحتفل ببطولة الدوري الألماني

الدوري الألماني
الدوري الألماني

توج فريق بايرن ميونخ الألمانى بلقب الدوري الألماني بالموسم الحالي، بعدما حقق فوزا قاتلا على مضيفه كولن بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي أقيمت على ملعب راين إينرجي ستاديون ضمن منافسات الجولة 34 الأخيرة من المسابقة.

ونشر عمر ربيع ياسين عبر حسابه علي فيسبوك صورة لساديو ماني وهو يحتفل ببطولة الدوري الألماني وكتب قائلا "ساديو ماني رفقة أول لقب له مع بايرن ميونخ"

تُوج بايرن ميونخ بطلًا للدوري الألماني للموسم الحادي عشر تواليًا، وذلك بفوزه على كولن بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الألماني.

هدف بايرن ميونخ الأول جاء عن طريق الفرنسي كينجسلي كومان بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بباطن قدمه اليمنى، في الدقيقة الثامنة، ليمنح فريقه التقدم.

وفي الدقيقة 45، سجل ليروي ساني، هدفًا للفريق البافاري، لكن تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود لمس.

وسجل لوجوبوسيتش هدفًا لكولن في الدقيقة 81 من ركلة جزاء معادلًا النتيجة لفريقه.

وأحرز جمال موسيالا هدف الانتصار للفريق البافاري مهديًا إياه اللقب في الدقيقة 89.

وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد بايرن ميونخ لـ 71 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة، بفارق الأهداف عن بورسيا دورتموند صاحب الوصافة.

واحتاج بايرن ميونخ للفوز على كولن، وانتظار تعثر بورسيا دورتموند سواء بالتعادل أو الخسارة، ليحسم اللقب لصالحه.

 

 

FB_IMG_1685209605652
FB_IMG_1685209605652
السنغالي ساديو ماني الدوري الألماني الموسم الحالي بايرن ميونخ الألماني جمال موسيالا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيمان وياسمين ورباب.. تفاصيل فضيحة عمارة 5 بأكتوبر وسر الرجل العاري

العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة: "استعدوا"

حبس وكفالة .. مرتضى منصور يحصل على حكم قضائي ضد محامٍ شهير

مدرّب .. 4 معلومات عن زوج ميرنا نور الدين قبل يوم فرحهم

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

مش فنان | ميرنا نورالدين تحتفل بعقد قرانها على شاب مصري أمريكي ..خاص

رياح مثيرة لـ الأتربة وسيول.. الأرصاد تحذر من استمرار التقلبات الجوية

دعوى قضائية لسحب لقب السوبر من الأهلي

ترشيحاتنا

خالد أبو بكر يعلق على حكم قضائي بزيادة سعر المباني لصالح شركة عقارية

البحوث الفلكية يكشف أهمية ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة غدًا .. فيديو

الحوار الوطني .. ضياء رشوان: مناقشة قانون حرية تداول المعلومات الأحد المقبل

مين العريس.. ناقد فني يكشف رد فعل أنغام على شائعات زواجها

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق خلال ساعات

رشوان : عرض توصيات جلسات الحوار الوطني على الرئيس بعد صياغة مناقشتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز الإطلالات ولجان التحكيم وأبطال الأفلام.. صور من ختام مهرجان كان السينمائي

اعرف نتيجتك من برجك.. هؤلاء يعشقون الدراسة ومتوقع حصولهم على درجات عالية

حماقي يشعل حفل القاهرة الجديدة .. صور

بالركلات وشد الشعر.. شجار عنيف بين الركاب بمطار أوهير الدولي

فيديو

بدأت بجلطة .. حقيقة إصابة الفنان أحمد إبراهيم بشلل نصفي

رقص رنا رئيس.. أبرز اللقطات من حفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

ضربة للدولار وبشرة خير في أسعار الذهب اليوم.. فيديو

وزير المالية يرد على فرض رسوم إضافية على عدة سلع وخدمات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ