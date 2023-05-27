حيلة شيطانية من أجل السرقة.. زوجان يوهمان خمسيني بممارسة الرذيلة وينهيان حياته

في حيلة شيطانية اتفق عاشقين من شبرا الخيمة علي قتل رجل خمسيني من أجل السرقة بعد التعرف عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد مواعدته بممارسة الرذيلة في شقته بمركز الباجور.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الباجور بالعثور علي جثمان رجل خمسيني مسدد له عدة طعنات وعاري الجسد من الاسفل ومكبل اليدين والقدمين.

بتكثيف التحريات وفحص كاميرات المراقبة تبين أن وراء الواقعة شاب وزوجته عرفيا من إمبابة تعرفوا علي المجني عليه علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ومعرفة علاقاته النسائية المتعددة، فاتفقوا علي الحضور إليه في شقته في الباجور من أجل ممارسة الرذيلة.

كما تبين أن المجني عليه استقبل كلا من " ا.م " 21 سنة ، " م.ع " 25 سنة، ومقيمين إمبابة من أجل ممارسة الرذيلة فاتفقوا علي سرقته وقاموا بتكبيله وسددوا له عدة طعنات حتي لقي مصرعه في الحال.

فيما تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.