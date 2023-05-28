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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن نظم الامتحانات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف لتنمية القدرات والمهارات ويتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الأون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .

وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج التدريبية الخاصة باعضاء هيئة التدريس عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

جامعة حلوان تتعاون مع مؤسسة الاهرام لرقمنة المكتبات ورسائل الماجستير للتسهيل على الطلاب

و من هذه الدورات يقدم  المركز اليوم  برنامج تدريبي عن نظم الامتحانات و تقويم الطلاب يومي الاحد و الاثنين ٢٨، ٢٩ مايو ٢٠٢٣.

ويتم تنفيذ هذه البرامج   تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

جامعة حلوان أعضاء هيئة التدريس بالجامعة البرامج التدريبية الخاصة باعضاء هيئة التدريس نظم الامتحانات و تقويم الطلاب Jobs Education

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