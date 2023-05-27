أزمة جديدة في الزمالك | خبير لوائح يكشف .. فيديو

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن قطبي الكرة في مصر الأهلي والزمالك، وفيها قد يواجه الزمالك أزمة جديدة في حالة عدم المشاركة في منافسات البطولة العربية التي من المفترض أن تقام في السعودية في شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

ففي حالة عدم مشاركة الزمالك فى جميع مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 وفق جدول المباريات يواجه غرامة مالية 2.5 مليون دولار، وفق تصريحات عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية.

لكن اللواء ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة أعلن أن فيه تحركات لإيجاد حلول لمشكلة قيد لاعبي الزمالك قبل البطولة العربية.

وتعتبر أزمة الزمالك عدم قدرته على عقد صفقات جديدة قبل شهر أغسطس وخوض المباراة بنفس الاسكواد، وقد أوقعت قرعة البطولة العربية للأندية التي أجريت في السعودية عن وقوع فريق الزمالك مع النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو في المجموعة الثالثة.

https://www.youtube.com/watch?v=Rk6sGDQdF9o

ومن المفترض أن ينضم إليهما المتأهل الثاني والمتأهل الخامس من الدور التمهيدي.