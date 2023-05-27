القصة الكاملة لارتفاع أسعار البصل .. وردّ نقيب الفلاحين | فيديو

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن أسعار البصل حيث خرج نقيب عام الفلاحين حسين عبدالرحمن ابوصدام وصرح بأن أسعار البصل ارتفعت بشكل جنوني وزادت عن العام الماضي بحوالى 10 اضعاف، وكان يبيع مزارعي البصل للطن العام الماضي بألف جنيه ويباع حاليا في المتوسط بـ بعشرة آلاف جنيه ، وان أسعار البصل الابيض تسلم للتصدير بـ 14 الف جنيه للطن.

واكد أن العشوائية في الزراعة والتسويق السبب الأساسي في جنون أسعار البصل فبسبب خسائر مزارعي البصل المواسم السابقة تقلصت المساحات المزروعة من البصل وبسبب التهافت علي التصدير انخفض المعروض في السوق المحلي وهو ما ساهم في جنون اسعاره.

https://www.youtube.com/watch?v=PoR9ZkQdzOo