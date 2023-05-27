مصطفى خاطر في حواره مع صدى البلد : ضربت محمد أنور ورميته من التروماي | وراجع لتصوير البيت بيتي

هذا سبب توقف عروض مسرح مصر .. وأنا مش عادل إمام

صوتي وحش ومش بفكر أغني وهذا الشخص تنبأ بنجاحي

واحد من النجوم الذين تمكنوا من خطف قلوب الجماهير بموهبتهم الكبيرة ، بدأ في مسرح مصر وبعد ذلك انطلق للادوار في السينما والدراما ، انه النجم مصطفى خاطر الذي حاوره صدى البلد ..

في البداية سألناه عن سبب توقف عروض مسرح مصر؟

وقال مصطفى خاطر:" العروض توقفت نظرا لانشغال كل فرد في الفرقة بأعمال أخرى إضافة الي عدم القدرة على تقديم أى جديد بعد تقديمنا لعروض كثيرة".

تابع:" مسرح مصر حالة ونجح نجاح باهر .. وكان الجمهور ينتظر العروض كل اسبوع كأنها حدث هام".

مش بشبه نفسي بعادل إمام.. مصطفى خاطر يتحدث عن انتقادات مسرح مصر

تحدث النجم مصطفى خاطر عن الانتقادات التي كانت توجه لنجوم مسرح مصر .

وقال مصطفى خاطر :" أي شئ معرض للانتقاد ؛ الزعيم عادل إمام كان يتم انتقاده وهو مقدم افلام مكسرة الدنيا ".

اضاف:" مش بشبه نفسي بعادل إمام ؛ ولكن اتحدث عن التجربة عموما ".

تابع :" نجوم مسرح مصر ناجحين وشغالين دلوقتي في السوق وكل اللي علي السوشيال ميديا غير حقيقي ".

مسلسل البيت بيتي :

كشف النجم مصطفى خاطر حقيقة عرض الجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي خلال هذه الايام .

وقال مصطفى خاطر:" انه بالفعل بدأ التحضير للجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي وسيبدأ تصوير فيه خلال ايام".

مصطفى خاطر ونجوم مسرح مصر:

كشف النجم مصطفى خاطر ، كواليس مشاركته مع نجوم مسرح مصر في أعمال مسرحية قبل الشهرة .

وقال مصطفى خاطر:" معظم العروض اللي عملتها كانت لغة عربية وتقيلة ، وكنت بعمل مسرحيات كوميدي من اخراجي وكنت باخد مراكز مش الأولى ".

تابع :" كنت بخرج لنجوم مسرح مصر قبل الشهرة ، ومش بيفرق معايا التصنيف ، الممثل بيعمل اي حاجة، اهم حاجة الورق ".

وأضاف :" الضحك مفيش حد بيتعلمه ، دة بيبقي موهبة وممكن حد يكون دمه خفيف والكوميديا هي اصعب الانواع وبتلقى انتقاد كبير".

مصطفى خاطر:

وكشف مصطفى خاطر عن موقفه حال تلقيه عروض لـ3 أدوار في أعمال فنية مختلفة مسرح أو سينما أو منصات فأيهما يختار.

وقال: غالبا هوافق اعملهم مع بعض"، مضيفا ان تفضيله تقديم عمل عبر منصة الكترونية، مقارنة بالسينما والمسرح، لأن المنصة تزداد نجاحا والإقبال عليها في ازدياد والمستقبل لها لذلك يركز عليها.

ولفت الفنان مصطفى خاطر، إلى أن المسرح مختلف عن المسلسل، حيث الأول يمكن فيه الارتجال أما المسلسل غير مسموح من قبل المخرج أو المؤلف، موضحا أن الارتجال يكون في حدود المعقول وما ينفع قوله.

واستطرد أنه فنان كوميدي وهذا تصنيفه في الساحة والناس تعرفت عليه من المسرح، موضحا أن الفنان الكوميدي يكون ذكيا مثل عادل إمام، الذي قدم كل أنواع الفن.

مصطفى خاطر والغناء :

كشف النجم مصطفي خاطر حقيقة اتجاهه للغناء بعد تقديم بعض الاغاني في اعماله.

وقال مصطفى خاطر:" لو حاجة اتعرضت عليا اغنيها داخل عمل فني لي وفي الاطار معنديش مشكلة".

تابع :" ولكن لو على قيامي بالغناء ونزول اغاني لي خارج ذلك الإطار بالطبع لن افعل ذلك فأنا صوتي وحش ".

مصطفى خاطر والمسرح:

كشف النجم مصطفى خاطر عن شخص توقع نجاح فرقة مسرح مصر قبل الشهرة .

وقال مصطفى خاطر :" كان هناك احد اصدقائي توقع لنا النجاح وكان يجلس معنا على المقهى ويدفع لنا ثمن الأكل والمشاريب".

تابع :" كان له وجهة نظر فينا إحنا مكناش شايفنها ولكن بعد النجاح بقينا إحنا اللي بنصرف عليه".

مصطفى خاطر ومحمد انور:

كشف النجم مصطفى خاطر موقفا طريفا مع الفنان محمد أنور قبل الشهرة أثناء تواجدهما في الجامعة.

قال مصطفى خاطر خلال ندوته في صدى البلد:" محمد أنور كان رزل، وكان عاوزني أخرج له مسرحية ".

تابع :" المسرحية كانت عبارة عن بطل وبطلة وكان أنور هو المتواجد فقط بدون بطلة فكنت أعتذر له عن إخراج المسرحية".

اختتم :" في مرة من المرات بسبب إلحاحه الشديد قمت بضربه وإلقائه من التروماي".