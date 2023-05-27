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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شروط التقديم لشغل منصب عميد كلية النانو تكنولوجي بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت اللجنة المختصة بترشيح عمداء ومعاهد جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت،عن فتح باب الترشح واعلان الجدول الزمني  لشغل منصب عميد كلية النانو تكنولوجي وذلك بداية من السبت 27 مايو وحتى يوم الخميس 1 يونيو.

الأوراق المطلوبة للتقديم على منصب عميد كلية الدراسات العليا النانو تكنولوجي

 

وأوضحت جامعة القاهرة، أنه على الراغبين في التقديم الترشح لمنصب عميد كلية الدراسات العليا النانو تكنولوجي التقدم بالأوراق المطلوبة وهى: 

1- طلب الترشح لمنصب عميد الكلية ويتم الحصول عليه من اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات. 
2- خطة العمل الخاصة بالترشح "أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير بالكلية".
3- السيرة الذاتية للمترشح باللغة العربية وما يؤيدها.
4- عدد 4 بيانات حالة وظيفية من الكلية. 
5- عدد 4 صور بطاقة الرقم القومى"سارية".
6- عدد 2 صورة شخصية حديثة.
7 - تقديم كل ما سبق من أوراق على فلاشات أو أسطوانات مدمجة.
8- نسخة من السيرة الذاتية مختصرة بالعربى. 

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وعلى جانب آخر نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، حفل ختام "مهرجان المسرح للعروض الطويلة" وتوزيع الجوائز على الفائزين، بمشاركة 15 كلية، وبحضور الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي عمر منسق عام الأنشطة الطلابية، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى.

وصرح الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بالنشاط المسرحي عامة والمسرح الجامعي خاصة، لدوره الكبير في اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، مؤكدًا حرص الجامعة علي فتح مسارات جديدة من الأنشطة الطلابية من أجل تنمية شخصية الطلاب، وذلك في إطار تفعيل دور الجامعة كإحدى المؤسسات التنويرية التي يقع عليها الدور الأكبر في بناء شخصية المواطن.

ومن جانبه، قال الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن جامعة القاهرة ولادة في كل المجالات العلمية والفكرية والثقافية والفنية وطلابها هم من سيقودون مصر مستقبلًا.

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