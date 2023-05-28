الشيخ ممدوح عامر: والدتي حزينة من الهجوم ضدي

كشف القارئ الشيخ ممدوح عامر، عن أصداء تداول فيديو له وهو يغني ويرقص على خشبة المسرح في حفل زفاف شقيقه.

وقال ممدوح عامر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" على فضائية "ام بي سي مصر"، إن والدته مستاءة جدا وحزينة مما حدث والهجوم الذي شنه البعض على مواقع التواصل.

وأضاف ممدوح عامر، أن الموضوع أبسط مما تم الترويج له، منوها بأن الشيخ مصطفى إسماعيل استضافته السيدة أم كلثوم، وغنى لها "طلع البدر علينا".

كان رواد مواقع التواصل الإجتماعي، قد تداولوا فيديو للشيخ ممدوح عامر، وهو يغني ويرقص في فرح شقيقه، الأمر الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي.