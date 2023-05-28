عيب يا جماعة.. علي جمعة: حزين من إنكار دعوة الصلاة على النبي|فيديو

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنه حزين ومتأسف أن يحدث هذا الاعتراض على حملة الصلاة على النبي.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن النبي قال "البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي"، منوها أن المسألة أو الدعوة لا تحتاج إلى مناقشة أو إيضاح، فالنبي يستحق منا أن نلهج بالصلاة عليه في كل وقت وحين.

وتابع: وأعجب من أولئك الذين يدعون أن يتبعون السلف الصالح وينكرون الصلاة على النبي، قائلا لهم "ده حتى عيب" منوها أن الصلاة على النبي جائزة في أي وقت.

وأشار إلى أن الشيخ الشوني كان يعقد جلسات الصلاة على النبي في القرن التاسع الهجري، وكان الشيخ الدرير يصلي على النبي، المرة منها تزن 10 آلاف مرة.