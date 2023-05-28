رفع مياه الأمطار ليلًا بالبرلس وإعلان حالة الطوارئ بكفر الشيخ.. صور

انتشرت معدات مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ، التي شهدت هطول أمطار لرفع مياه الأمطار ليلا، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إضافة حملات نظافة ليلية.





وتابع سليم محمد أبو شريف رئيس مدينة برج البرلس، أعمال رفع مياه الأمطار، ليلاً بشوارع أحياء مدينة البرلس، وعلى الطريق الدولي الساحلي، مؤكداً أن مجلس مدينة البرلس في تواصل مستمر من خلال غرفة العمليات بالمحافظة، لمتابعة حالة الطقس المتغيرة



ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن برفع مياه الأمطار أولاً بأول، والتواجد المستمر في الشوارع، والتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة، حرصاً على سلامتهم، معلناً عن رفع حالة الطوارئ.

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