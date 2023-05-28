عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الصداقة بين الولد والبنت حرام أم حلال ؟.. علي جمعة يجيب

مفهوم الصداقة
مفهوم الصداقة

 كشف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، عن حكم الصداقة بين الولد والبنت بين الحلال والحرام، وذلك من خلال برنامج “من مصر”، على شاشة سي بي سي.

حكم الصداقة بين الولد والبنت

وقال علي جمعة في بيانه حكم الصداقة بين الولد والبنت:" خذ العفو وأمر بالعرف، موضحا أن التمادي في هذا بالتجربة تبين أن فيه خطر على البنت والولد، لذا فطلب العفاف أفضل بعيدا عن الشهوة والرغبة وقلة الحياء".

وأوضح علي جمعة أن البنت بتربيتها هي من تضع هذه القواعد القائمة على العفاف وحفظ النفس، لافتاً إلى أن الصداقة بين الولد والبنت في المطلق دون تعيين ما هي وما يحدث فيها نقول لهما: “اتقوا الله ولو بشق تمرة”.

حكم الصداقة بين الولد والبنت 

كما قالت دار الإفتاء في بيان لها، إن الشريعة الإسلامية قد سلكت طريقًا وسطًا في تحديد تعامل المرأة مع الرجال الأجانب، فلم تمنعه منعًا باتًّا بحيث تصير معه المرأة بمعزلٍ عن الناس، ولم تفتح لها الباب على مصراعيه في تعاملها معهم.

وتابعت دار الإفتاء: بل أباحت الشريعة الإسلامية معاملة المرأة للرجال الأجانب بضوابط تحفظ معها القيم والأخلاق الإسلامية، فمجرد معاملة المرأة للرجال الأجانب لا يمكن أن يكون حرامًا في ذاته وإنما الحرمة تكون في الهيئة الاجتماعية إذا كانت مخالفة للشرع الشريف.

وذكرت دار الإفتاء، أنه لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالصداقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه، بل الموجود هو التعامل بين الجنسين في إطار الضوابط العامة.

علي جمعة يشرح علة الربا في الإسلام بطريقة سهلة.. تعرف عليها

علي جمعة: يجوز الحج بالتقسيط من خلال القرض

المراسلة بين الرجل والمرأة

فيما قال الشيخ عصام الروبى، الداعية الإسلامى، إن المراسلة بين الرجل والمرأة على الشات جائزة بشرط أن تكون قائمة على الاحترام المتبادل بينهما.

وأضاف الروبى فى برنامج "فتاوى" على فضائية "الحياة"، ردا على سؤال حكم الشات بين الرجل والمرأة علما بأنه خال من العشق والفسق؟ إن غلب على ظن أحد الطرفين أن الآخر يطمع فيه فهى محرمة لقوله تعالى "فيطمع الذى فى قلبه مرض" وبالتالى لابد أن نغلق هذا الباب أمامهما لأن كل ما يؤدى إلى الحرام فهو حرام.

وأشار إلى أن العبرة فى المراسلة هو اليقين بين الطرفين أن كلا منهما يحترم الآخر ولا يكون هناك طمع من أحدهما فى الأخر لأمور غير شرعية.

الصداقة بين الولد والبنت حكم الصداقة بين الولد والبنت علي جمعة من مصر هيئة كبار العلماء دار الإفتاء الصداقة بين رجل وامرأة أجنبية المراسلة بين الرجل والمرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الركاب بأمان .. طائرة مصر للطيران تتعرض لحادث في مطار جدة

5 جنيهات دفعة واحدة|الدولار يهتز بقوة بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

فضيحة عماره أكتوبر .. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم 28-5-2023

اقترب من الرحيل.. بند يتيح لمدافع الأهلي الانتقال إلى الزمالك

محمد فضل يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع إمام عاشور

موضوعات متعلقة

حكم الإكثار من ذكر الله بأعداد.. وهل يستغفر النبي للمسلمين بعد رحيله؟

صحة حديث «أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر».. علي جمعة يوضح

دعاء لمن يخاف من الامتحانات.. 3 كلمات مجربة تساعدك على التذكر

هل يجوز الاجتماع على الذكر في حلقات جهرا؟ علي جمعة يحسم الجدل

مسجد السيدة نفيسة|ترديد الصلاة على النبي عقب الجمعة .. فيديو

مصر تصلي على النبي .. علماء الأزهر والأوقاف: فضائل الصلاة والسلام على سيد الأنام لا تحصى ولا تعد

عميد كلية الشريعة بالهند: الصلاة على النبي ترفع عنَّا الغمة وتحقق الخير للأمة

النشرة الدينية.. فضائل الصلاة على النبي يوم الجمعة.. ومساجد مصر تتعطر بالصيغة الإبراهيمية في محبة الرسول

ترشيحاتنا

بعد أداء رؤساء صناديق الاقتراع في تركيا اليمين.. توافد كبير للناخبين |صور

بعد قليل.. سلمي الشيمي أمام المحكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

قنا تواصل رفع درجة الاستعداد القصوى تحسباً لسوء الأحوال الجوية

«محور عادل إمام» .. صباح البلد يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح

بعد قليل.. قاتل نيرة أشرف أمام المحكمة

هشام آمنة يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية ويفتتح عددا من المراكز التكنولوجية بشمال سيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاجات منزلية احرص على استخدامها لتخفيف الأعراض المرتبطة بالعاصفة الترابية

متتهوريش.. منعا لتعرض طفلك لمشاكل صحية بسبب العاصفة عليك باتباع هذه النصائح

28 مايو اليوم العالمي للنظافة الصحية للنساء.. نصائح عليك اتباعها

نوع من الفيروسات وراء صحة أكثر من معمر في دول العالم.. اعرف القصة؟

فيديو

أزمة القارئ الشيخ ممدوح عامر بسبب «ودارت الأيام».. وتحرّك عاجل من نقابة القراء|فيديوجراف

احترسوا من العاصفة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة طقس سيء

القصة الكاملة لارتفاع أسعار البصل .. وردّ نقيب الفلاحين | فيديو

أزمة جديدة في الزمالك | خبير لوائح يكشف .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ