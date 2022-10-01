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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم الصداقة بين الولد والبنت.. أين تبدأ الحرمة؟

الصداقة بين الولد
الصداقة بين الولد والبنت

حكم الصداقة بين الولد والبنت ، مسألة تثير الجدل بين الحين والآخر ، ولذلك يكثر السؤال والبحث عن حكم الصداقة بين الولد والبنت، وبناءا على ذلك أكدت دار الإفتاء المصرية، أن المصاحبة بين الشاب والفتاة -والتي يستبيح فيها الشاب كل ما يريد من الفتاة-؛ هي من العلاقات المحرمة شرعًا.

 

 

حكم الصداقة بين الولد والبنت 

 

وقالت دار الإفتاء في بيان لها، إن الشريعة الإسلامية قد سلكت طريقًا وسطًا في تحديد تعامل المرأة مع الرجال الأجانب، فلم تمنعه منعًا باتًّا بحيث تصير معه المرأة بمعزلٍ عن الناس، ولم تفتح لها الباب على مصراعيه في تعاملها معهم.

وتابعت دار الإفتاء: بل أباحت الشريعة الإسلامية معاملة المرأة للرجال الأجانب بضوابط تحفظ معها القيم والأخلاق الإسلامية، فمجرد معاملة المرأة للرجال الأجانب لا يمكن أن يكون حرامًا في ذاته وإنما الحرمة تكون في الهيئة الاجتماعية إذا كانت مخالفة للشرع الشريف.

وذكرت دار الإفتاء، أنه لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالصداقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه، بل الموجود هو التعامل بين الجنسين في إطار الضوابط العامة.

صداقات السوشيال ميديا

 

علق الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن ظاهرة صداقات السوشيال ميديا والصداقة بين الشاب والفتاة والشات بينهما؟

وقال ممدوح، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إنه كي نحكم على الشئ لابد من تصوره، فالحكم على هذه الصداقة يكون بما يحدث فيها ، فإن وجد فيها ما يغضب الله فهي حرام، وإن كان ما فيها محمود كأن تكون صداقة عمل وما إلى ذلك فلا شئ فيها.

الشات بين الولد والبنت

 

طالب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي للمفتي، بتقنين الشات بين الشباب والفتيات، وقال في فتوى له اليوم، في برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس:"ان استخدام الشات بين الولد والفتاة، لابد وان يكون على العام، وليس علاقة خاصة عبر الشات لأنها مظنة سوء ، إلا إذا كان الشات من أجل سؤال في العلم أو الطب ، وهذا هو التقنين المطلوب".

وأضاف ان التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي لابد وأن تحكمه ضوابط من الشخص نفسه فلا يدخل نفسه في محادثات خاصة.

المراسلة بين الرجل والمرأة

 

قال الشيخ عصام الروبى، الداعية الإسلامى، إن المراسلة بين الرجل والمرأة على الشات جائزة بشرط أن تكون قائمة على الاحترام المتبادل بينهما.

وأضاف الروبى فى برنامج "فتاوى" على فضائية "الحياة"، ردا على سؤال حكم الشات بين الرجل والمرأة علما بأنه خال من العشق والفسق؟ إن غلب على ظن أحد الطرفين أن الآخر يطمع فيه فهى محرمة لقوله تعالى "فيطمع الذى فى قلبه مرض" وبالتالى لابد أن نغلق هذا الباب أمامهما لأن كل ما يؤدى إلى الحرام فهو حرام.

وأشار إلى أن العبرة فى المراسلة هو اليقين بين الطرفين أن كلا منهما يحترم الآخر ولا يكون هناك طمع من أحدهما فى الأخر لأمور غير شرعية.

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