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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مراحل الاتفاق المبدئي بشأن الدين الأمريكي.. تفاصيل

أمريكا
أمريكا

قال ياسر نور الدين، مُراسل "القاهرة الإخبارية" من نيويورك، إنَّ الاتفاق المبدئي الذي جرى بشأن سقف الدين الأمريكي، سوف يمر بـ3 مراحل، أولاها أن يذهب إلى مجلس النواب الأمريكي من أجل التصويت عليه.

وأضاف "نور الدين" خلال رسالة على الهواء لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أنَّه في حالة الموافقة على الاتفاق المبدئي الذي أعلنه، كيفن مكارثي، بين أعضاء مجلس النواب، سوف ينتقل إلى المرحلة الثانية، وهي مجلس الشيوخ، والمُتوقع أن يوافق عليه؛ لأن أغلبية أعضائه تنتمي إلى الحزب الديمقراطي، ثم بعد ذلك ينتظر توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن في نفس اليوم، وإقرار القانون النهائي؛ من أجل إنهاء الأزمة التي استمرت لأسابيع طويلة.

 

وقال مصدر مُطلع، إن البيت الأبيض ومفاوضين جمهوريين من مجلس النواب توصلوا إلى اتفاق من حيث المبدأ؛ لتجنب التخلف عن سداد الدين الحكومي، بحسب "رويترز".

 

وأجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، اتصالات هاتفية، اليوم الأحد، بخصوص رفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار، إذ تواجه البلاد خطر التخلف عن سداد الدين في غضون ما يزيد على الأسبوع بقليل.

 

سداد جميع التزاماتها

وحذّرت جانيت يلين، وزيرة الخزانة، من أن الحكومة الاتحادية لن يكون لديها ما يكفي من أموال لسداد جميع التزاماتها بحلول الأول من يونيو، مما قد يؤدي إلى تعثر في السداد سيضر بالاقتصاد الأمريكي ويُفاقم تكلفة الاقتراض.

 

نيويورك الدين الامريكي مجلس الشيوخ مجلس النواب جو بايدن

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